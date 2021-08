Luis Scola emocionó a todos en su despedida

A falta de 51.4 segundos para el final, y con el encuentro ya liquidado en favor de Australia, Sergio Hernández pidió el cambio que quedará para siempre en la memoria de todos los amantes del deporte. A sus 41 años y con la Celeste y Blanca en el pecho, la que declaró “suya” tiempo atrás, Luis Scola dejó la cancha por última vez como jugador de la Selección Argentina de Básquet.

El Saitama Súper Arena, escenario de la última función del gran capitán, se rindió a sus pies y la emoción se hizo presente en propios y ajenos. Por más de un minuto, australianos, argentinos, árbitros, jueces de mesa y todos los privilegiados del cruce por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se pusieron de pie para despedir a la leyenda Albiceleste y mundial, que dijo adiós tras 22 años en la Selección Nacional, en la que dejó un legado muy difícil de calcular.

Y es que Luis Scola fue, es y será mucho más que el Oro en el FIBA Américas de 2001, el subcampeonato en Indianápolis 2002, el histórico Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el Oro también en el Diamond Ball 2008, el Bronce en los Juegos de Beijing 2008, un nuevo Oro, en el FIBA Américas en 2011, otro más, en los Panamericanos de 2019 o el impresionante subcampeonato en el Mundial de China 2019, ya con 39 abriles en su haber.

Fue, es y será Legado. Fue, es y será Excelencia. Siempre dispuesto a estar para la Selección y aportar desde su liderazgo y su manera inconfundible de tomar cada compromiso con el profesionalismo con el que entendió su carrera con la Argentina en todo momento.

Scola fue, es y será quien siguió jugando en plena pandemia para estar presente ayer en Tokio, lugar que se ganó tras el subcampeonato en China dos años atrás, siendo el único país representante de Sudamérica.

Fue, es y será quien, viviendo en el gigante asiático, tomó un vuelo para jugar un partido clasificatorio para la AmeriCup frente a Paraguay en Formosa, predicando con el ejemplo en todo momento.

Fue, es y será quien completó maratónicas jornadas de entrenamiento lejos de las luces, ya entrado en años y con varios títulos encima, para prepararse para Tokio como si se tratara de su primera competencia con la Selección.

Fue, es y será quien alzó la voz en reiteradas oportunidades para pedir mayor compromiso y responsabilidad en las decisiones dirigenciales, muchas de las cuales no estuvieron (y no están) a la altura de la Generación Dorada y de cada uno de sus representantes.

Jugó 21 torneos internacionales con la Selección. Líder histórico en partidos, puntos y rebotes

Fue, es y será una de las principales razones por las cual el Básquetbol argentino se acostumbró desde hace 20 años a estar siempre en puestos de excelencia y a ser escuela para otros países, muchos de los más poderosos, caso Estados Unidos.

Al igual que cada leyenda, Luis Scola fue, es y será. Aunque a partir de ahora debamos acostumbrarnos a nos verlo más con los colores que mejor le quedan y más dignamente supo llevar. Fuimos testigos.

“ME VOY EN PAZ”, RECONOCIÓ LUIFA

Tras la derrota ante Australia, aún conmovido por el adiós, el pivot brindó sus últimas reflexiones como capitán de la Selección. “Le agradezco a la camiseta, lo disfruté mucho y me voy en paz”, declaró Scola. “Estamos todos viviendo una situación especial, haber visto a los rivales y a los árbitros aplaudirme me quebró un poco. Traté de apartarme de todo a lo largo del último año, mantuve la compostura lo más que pude...”, agregó en su entrevista con la TV Pública. “Quería llegar hasta último momento trabajando y lo conseguí. La Selección es mucho más que los nombres de la Generación Dorada”, apuntó el exFerro. “Le di mi mayor compromiso, mi máximo esfuerzo y mis mejores años de mi carrera, me voy en paz conmigo”, concluyó.

TODOS RENDIDOS A SUS PIES

Consumado el retiro de Scola, varias figuras del deporte nacional aprovecharon la ocasión para hacerle llegar vías redes sociales sus opiniones respecto a su carrera. Desde Del Potro, Nalbandián, Ginóbili, todos dijeron presente para despedirlo.

Messi utilizó su Instagram, en el cual expresó: “Tu impresionante carrera te convirtió en un gran referente del deporte argentino y de todo el mundo. Gracias Luis Scola!!”.

Gabriela Sabatini, muy atenta a los Juegos Olímpicos, sumó: “Se te va a extrañar Luis Scola. Nos dejaste mucho, no solo como deportista, también como persona. Lo mejor para esta nueva etapa, toda mi admiración”.

Uno de los mensajes más sentidos llegó desde las palabras de Oveja Hernández, quien manifestó: “La relación con Luis empezó conmigo como maestro y él como alumno, y termina al revés. Yo con él aprendí que ganar no es lo más importante: lo más importante es honrar cada segundo lo que hacés en la vida, hagas lo que hagas”.