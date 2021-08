El oficialismo fijó para sus candidatos lineamientos en el discurso de campaña

El oficialismo decidió avanzar en una suerte de “manual de estilo” para la campaña rumbo a las elecciones legislativas: los candidatos buscarán “refundar el contrato electoral” de 2019 que, según argumenta, se vio alterado por la crisis socio económica devenida de la pandemia. Y, con un discurso propositivo, bajarán el tono de la crítica al macrismo, dicen, y se concentrarán en renovar expectativas para los “años del crecimiento” que esperan que se concreten en 2022 y 2023.

Sabiendo que la oposición hará eje en la crisis social y económica, con casi un 50 por ciento de la población bajo la línea de pobreza, la coalición “Todos” decidió llevar a caba una “reunión de comunicación” para unificar el discurso de sus postulantes y acordar los ejes de la campaña y de la defensa de la gestión de Alberto Fernández, aseguran.

La cita se llevó a cabo bajo un estricto hermetismo el último sábado y tuvo lugar en el Complejo Cultural C, del barrio porteño de Chacarita, el mismo que había sido utilizado como búnker electoral de 2019. Como jefe de campaña, Santiago Cafiero, y el senador Mariano Recalde, representante del kirchnerismo porteño, convocaron a 35 candidatos a diputados por la Provincia y a 13 por la capital, para discutir estrategias en la etapa proselitista.

El jefe de Gabinete también estuvo acompañado por Juan Courel, el consultor de comunicación y ex funcionario bonaerense, que también trabajó para moldear a los candidatos de las últimas elecciones presidenciales. Entre los asistentes estaban presentes Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, quienes encabezan la boleta bonaerense de la coalición oficialista. Esta semana ambos comenzaron a mostrarse juntos en los actos: mientras la concejal platense se centrará en el discurso económico y en las metas de la reactivación, el ex ministro bonaerense se abocará a la cuestión sanitaria y en el plan de vacunación, dijo un vocero consultado.

Durante citado encuentro se distribuyó una suerte de manual, titulado “Lineamientos de ´Todos´”, en el que se reafirma esta idea de asumir las consignas no cumplidas por la emergencia sanitaria –la figura de la “heladera llena” como metáfora de aquella promesa que buscaba superar la crisis del macrismo- y propone a los candidatos entender que “el compromiso electoral asumido en 2019 tenía que ver con solucionar los problemas inmediatos pero también con cambiar las prioridades a largo plazo. La pandemia borró la temporalidad y nos ancló en la urgencia del presente”.

Con todo, otra fuente gubernamental consultada le quitó relevancia al cónclave y lo resumió en “contar lo que hacemos y hacia dónde vamos”, como una forma de recrear expectativas de una población subsumida en el desencanto. La sugerencia para bajar los decibeles de las críticas contra Mauricio Macri tiene que ver con que hay un sector de la sociedad “que no lo va a votar porque sabe la crisis que produjo y que por eso no logró reelegir”. En los citados lineamientos, se aconseja a los candidatos a “no ser agresivos. Que de eso se ocupen canales paralelos. Cuando nosotros atacamos a Macri, lo volvemos más aceptable para quienes nos rechazan”.

Ayer en el gobierno subestimaron la importancia de las consignas y pusieron en duda que nuevamente vayan a coincidir Alberto y Cristina en un acto proselitista, tal como sucedió durante la presentación de los candidatos del oficialismo, en Escobar. Aislado hasta el jueves por prevención, el Presidente retomará sus bajadas de campaña viernes y sábado, según se pudo averiguar. De todos modos, primero deberá sortear un nuevo testeo para terminar con la cuarentena tras el viaje a Perú,º

Un intendente del Conurbano, consciente del incumplimiento del contrato electoral de 2019, analizó el actual escenario: “Hoy el vecino sale festejando por la mañana del vacunatorio, que la verdad son una fiesta, pero se le cae una lágrima cuando a la tarde va al mercado y mira los precios”. Aunque se mostró optimista con que en el corto plazo haya un rebote de la economía por el gran impulso que ha tenido la obra pública, sostuvo que “la gente no come vidrio y sino está mejor no te vota y en 2023 no ganará un peronista”. Hoy la apuesta del oficialismo es dar cuenta que la mejora en el bolsillo, sin los condicionamientos de la pandemia, llegarán a comienzos del año próximo.

