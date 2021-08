El picante cruce de Marzol y Marengo en La Academia: "Me imagino que te vas a sacar el vinilo para bailar en el caño"

En la última emisión de La Academia, Rocío Marengo reemplazó a Débora Plager y en la previa de su presentación en el baile de pole se cruzó en la competencia con Noelia Marzol, quien le tiró un palito por su vestimenta. Y Marengo, fiel a su estilo desafiante, le contestó.

"Me gusta que las cosas sean claras, me parece que uno tiene que llegar lo más alto posible en esta competencia, sorteando todo lo que se te presenta", dijo Marengo en su reemplazo de Plager.

En ese momento, Marzol no pudo evitar opinar sobre ropa de Marengo con un picante comentario: "Perdón Marce, si a esto lo vamos a hacer tan estricto, me imagino que la vestimenta también tiene que ser reglamentaria y te vas a sacar el vinilo".

"Perdón, ¿hay un reglamento que hay que estar desnuda para bailar el caño?", contestó Marengo.

Marzol la quiso arreglar y dijo: “No no, pero el vinilo adhiere demasiado en el caño Rochi”.

Marengo insistió que "no me parece que tenga que estar desnuda para hacer un baile del caño a esta edad". Y agregó: "No me desnudé de más chica, no me voy a desnudar ahora". Y para poner paños fríos le dijo: Noe gracias por venir, estuviste espléndida".