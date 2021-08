Verónica Llinás contó sus experiencias extraterrestres: "Vi un ovni y grité ¡vienen para acá!"

Anoche Verónica Llinás fue la invitada del programa "Los Mammones" de América y en la entrevista con el conductor hizo fuerte revelaciones. Si bien habló de cómo fueron los inicios de su carrera, su presente laboral y otras cuestiones, cuando Jay Mammón le preguntó por las experiencias más sorprendentes de su vida reveló una realmente llamativa.

Entre varias anécdotas que contó que tuvo contacto visual con extraterrestres. “Vi dos veces ovnis. Una fue en Mar de las Pampas”, relató la actriz. Y dio más detalles de esta experiencia del tercer tipo aunque fiel a su estilo cómico aclaró que “no había consumido nada”, lo que desató las risas de todos los presentes en el estudio.

Llinás dijo que estaba con un amigo y “era todo estrellas, no había luna, ni luces ni nada. Todo despejado. Y de pronto le digo ‘mirá, un satélite’, pero iba andando”. Pero para su sorpresa ese satélite no se movió más y -según su relato- comenzó a hacerse cada vez más grande. “Grité ‘vienen para acá, vienen para acá’. Me dio alegría, pero de tamaño se hizo como de una estrellita a un sol y se ve que me vieron porque inmediatamente se achicó y se fue volando en diagonal rápido”, expresó la artista.

Además dio cuenta de que luego de esa experiencia se animó a contar cómo fue la segunda vez que los vio. Ocurrió en el Uritorco y estaba junto a Raúl Taibo: “Él está siempre ahí y está muy conectado con todo eso”, resaltó. Sobre ese episodio dijo que vieron pasar una luz rápida, lo que describió “como una cosa increíble". Allí fue cuando "le grité ‘¿viste eso?’, pero él me miró como ‘claro que sí’, ya los conocía”.