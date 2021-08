VIDEO.- Tras despacharse con violentas frases, Lussich y Pallares sacaron del aire a Nancy Pazos

La polémica que se generó por la difusión de los ingresos a la Quinta de Olivos en época de restricciones continúa acrecentándose con nuevos escándalos que involucran a personalidades tanto del mundo del espectáculo como de la política.

En las últimas horas, Nancy Pazos, integrante y ahora conductora en Flor de equipo, y los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich protagonizaron una escena de tensión cuando la actriz salió a hablar desde la propia casa de Florencia Peña.

Pazos, habitualmente coequiper de Flor en el ciclo de los mediodías de Telefe, se acercó a la casa de Peña y fue quien recibió a los medios ya que la actriz se encuentra muy abrumada por la montaña de recriminaciones que recibió en las redes sociales y en distintos medios masivos de comunicación.

Sus colegas de Intrusos en el espectáculo se habían acercado al lugar para informar acerca de la salud de Peña pero Pazos lo interpretó de otra forma y terminó contando que cuando los vio se le cruzó por la cabeza "sacar a patadas" a los cronistas.

Pero, en la misma línea señaló que al ingresar al domicilio, Peña escuchó su furia pero le pidió que saliera y hablara con calma, porque los muchachos estaban trabajando y había que atenderlos.

"La verdad, cuando los vi me dieron ganas de echarlos a patadas, quiero decirlo pero Florencia me pidió que los atendiera, por eso salí", sorprendió Nancy a la dupla Pallares-Lussich.

La periodista volvió sobre sus pasos y aceptó la entrevista, pero ya de entrada hizo saber su descontento y descolocó a los conductores del programa de chimentos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. "Cuando terminó el programa me vine para acá para ver cómo estaba Florencia, pero lo primero que vi fue al movil de ustedes, al movil de Intrusos, y la verdad..." dijo enfervorizada.

"La verdad -agregó- me dieron ganas de echarlos a patadas, quiero decirlo, pero me fui para adentro y Florencia me pidió que los atendiera, por eso salí". Del otro lado, la cara de Pallares y Lussich se transformó como si cada uno fuera un dos de oro. La entrevista siguió, con Nancy tan efusiva como al comienzo.

"Nos casitgan por tener concha", "es difícil bancarse que te digan puta todo el día", "no es gratuito que te traten de petera del presidente", "hay una mujer hecha concha", "cómo podés estar en la lista del hijo de puta ese", "¿Qué les pasa a Angel de Brito, que se hace el pelotudo y escribió "Flor de gaterío? ¡Hay que ser mala gente, boludo!" o "sí, mejor cambiemos de tema porque hay algunos personajes a los que les tienen miedo" fueron las frases más calientes que dijo en un móvil demoledor. La última provocó que Pallares y Lussich la sacaran del aire en vivo. Y aunque alcanzó a decir "no, no, no, no...", ya era tarde.