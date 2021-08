"El Escuadrón Suicida": Margot Robbie advirtió que podría decir adiós a Harley Quinn

El personaje Harley Quinn ya es considerado como uno de los más importantes y más queridos de la franquicia DC Comics. El éxito para la compañera del Joker comenzó con el estreno de Escuadrón Suicida y se incrementó con Aves de presa. Para muchos, la fama se debe a la interpretación de Margot Robbie quien, además del parecido físico con la Harley Quinn del comic, aporta ciertos matices en materia de actuación que plasman casi a la perfección el desorden metal que padece el personaje.

La actriz es consiente de esta realidad. Ella misma lo ha confirmado en los foros de fans en donde se destacan las cualidades de la interpretación que Robbie hace de esta excéntrica villana.

"Entro en foros de fans y pienso: 'De acuerdo... ¿Qué es lo que le gusta a la gente?' Y dicen 'oh, me encanta esto', 'me gusta eso otro'. De lo contrario, siento que los directores, cineastas y escritores gravitan hacia diferentes aspectos del personaje", afirmó Robbie en una entrevista

Sin embargo, la actriz advirtió que después de dar vida a la histriónica compañera del Joker en tres películas seguidas (Escuadrón Suicida, Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn y El escuadrón suicida) necesita tomarse un "descanso" porque es "demasiado", aunque no le cerró la puerta de regreso.