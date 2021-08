Elda, la “dueña” del órgano de la Catedral: hace siete décadas le pone música al templo mayor

Tocó por primera vez en la Catedral a los 15 años. Hoy, a los 85, acompaña la tradicional misa de la noche del domingo; casamientos por ahora no porque siguen sin autorizarse a raíz del Covid, pero no bien retorne esa ceremonia, Elda Moro, la organista oficial del templo mayor platense, volverá con las clásicas marchas nupciales de Wagner y Mendelssohn, según le pidan los novios.

Su historia es pródiga en anécdotas. Y es que en 70 años de labor conoció a cinco arzobispos de La Plata; ejecutó el órgano tubular no sólo de la Catedral sino de muchas otras iglesias; animó bodas de familias enteras: de matrimonios y luego de cada uno de los hijos de esa unión; fue condecorada por el Papa Juan Pablo II; y llegó a cumplir con tres misas en un día en tres templos diferentes hasta que irrumpió la pandemia. No le faltó tocar para YouTube en oficios celebrados en plena cuarentena.

Elda empezó con el piano, cuando tenía 8 años y una maestra particular que la ayudaba con las tareas escolares la invitó un día a sentarse frente al que había en su casa. Nunca más suspendió sus clases de música; primero con esa docente, que le enseñaba de puro gusto, y luego con distintas profesoras (tuvo, entre otras, a la reconocida Dora de Harispe).

Cursaba los primeros años de secundario en el María Auxiliadora y al saber de su inclinación por la música una maestra no sólo le ofreció tocar el armonio (un pariente cercano del órgano) sino que la puso además a enseñar solfeo a sus compañeras. La experiencia con ese instrumento, destaca, “me encantó”, y un tiempo después, a los 14 años, ya integrante de Acción Católica, comenzó a sacar notas para las misas en un equipo similar en la capilla Nuestra Señora de los Dolores, la situada a un costado de la Catedral.

El gran salto que significó pasar del armonio a un gigante como el órgano histórico de la Catedral lo dio de un día para el otro, ya con 15 años. Le pidieron que acompañe un casamiento, ya no en la pequeña capilla, sino en el templo mayor. Se encontró con un instrumento enorme, jamás visto por ella, con un teclado para las manos y otro para los pies. Desesperada, buscó a su hermana Mabel para que la ayudara. Y así debutó como organista, ejecutando ella la melodía y su improvisada compañera, en cuatro patas, los bajos.

Desde entonces y hasta ahora sólo la interrumpió por unos meses el virus desatado a principios de 2020. Ni la numerosa familia que construyó con el dirigente de la Democracia Cristiana José Segalerba la hizo desprenderse del llamado de su vocación.

El “gran artífice”, dice, de su entrega a la música fue, justamente, su marido. “Cuando tuve a mi cuarta hija le dije: ´con todo lo que tengo que hacer en la casa dejo de trabajar´. El no solamente no lo aceptó y se comprometió a ayudarme, sino que me buscó un lugar donde estudiar. Y así me recibí de Maestra de Capilla, después de tres años en el Instituto de Teología”, cuenta no sin orgullo.

En una síntesis apretada de su trayectoria menciona, además de su lealtad de siete décadas en la Catedral, su paso como organista por el Sagrado Corazón, el Seminario Mayor San José; en misas de inauguración de cementerios privados de la Región, hospitales, capillas de Magdalena y hasta en la basílica de Luján, donde durante veinte años participó de las peregrinaciones. arquidiocesanas.

Ahora, espera volver a cargarse de trabajo con el regreso de las bodas. “Las parejas vienen a mi casa y conversamos sobre la ceremonia; muchas no son muy católicas sino que se casan por iglesia por la tradición, y yo aprovecho y hago un poco de catecismo”, confiesa con picardía.