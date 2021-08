Santilli, contra la Nación y la Provincia por el delito

Diego Santilli trasladó ayer su campaña a Mar del Plata. Y en ese marco, volvió a apuntar contra la inseguridad y la situación económica del país.

“Vemos con preocupación la falta de coordinación entre la Nación y la Provincia en la lucha contra el delito y el narcotráfico. Hay una decisión política del kirchnerismo de no abordar la inseguridad, que no es más que dar libertad y tranquilidad a los bonaerenses”, afirmó Santilli. “La inseguridad no es un problema ideológico, porque el que más lo sufre es el que toma el colectivo a las 5 de la mañana para ir a trabajar”, añadió.

El candidato del PRO que competirá en la Paso de Juntos contra el radical Facundo Manes, estuvo acompañado por el intendente Guillermo Montenegro y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

“Estamos con una inflación acumulada del 25,3%. El gobierno proyectó 29% en su presupuesto. La plata no alcanza. Hay mucha incertidumbre y temor en la gente. Necesitamos generar trabajo, sobre todo en el sector privado, y el único motor de crecimiento y de generación de empleo son las Pymes, el campo, los emprendedores, el sector productivo”, afirmó Santilli al referirse a la cuestión social y productiva.

La recorrida llevó a Santilli a visitar la avenida Luro y el centro comercial de calle San Juan. Luego visitó la fábrica de café Cabrales y un parque industrial.

Santilli indicó además que “somos un equipo que quiere transformar y enfrentar los problemas históricos de nuestra provincia que no se resuelven”. Y agregó: “Queremos tener seguridad y vivir en paz, tener un futuro mejor, bancar y sostener a los productores que son los que generan los recursos de la gente”.

La actividad de Santilli incluyó un encuentro con militantes de Juntos y una caminata por la tradicional arteria comercial Güemes.

Y concluyó con los habituales encuentros con vecinos, mitad virtuales y mitad presenciales, que en esta oportunidad se desarrolló en el Centro Asturiano.