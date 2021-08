Lía Crucet sopló las velitas y pidió un deseo para superar un terrible drama familiar

En los últimos tiempos la salud y algunos conflictos familiares le han jugado una mala pasada a la cantante de música bailantera Lía Crucet. El fin de semana, la estrella de la movida tropical, sopló las velitas por su cumpleaños 69, y lo hizo acompañada de sus seres más queridos.

Pero quiere más... En sus deseos pidió "que la familia esté unida", ya que en los últimos años se ha vuelto compleja la relación de su marido, Tony Salatino, y su hija Karina.

Lía ha permanecido este tiempo en recuperación por una afección mental, en una clínica de salud mental de Mar del Plata, en donde fue dada de alta el 6 de abril. El marco de su situación de salud no hizo más que empeorar la relación entre la pareja y Karina.

En su internación Lía perdió más de 60 kilos y no lució como se la conoció popularmente. Pero lucha para salir adelante y reclama por más unión en el seno familiar.

En 2012, la cantante había sido diagnosticada con un cáncer de utero y se tuvo que someter a un tratamiento de recuperación.

"Hice todo lo que tenía que hacer, en un principio me dijeron que no tenía cura y los médicos no sabían qué hacer. Hasta que el Dr. Casanovo se empecinó en salvarme. Leí la Biblia, vinieron pastores a casa y oramos y en conexión directa con Jesús y Dios. De a poquito me fueron dando el tratamiento. En el último estudio salió que había desaparecido. Los médicos estaban atónitos", contó acerca de aquel difícil momento.

Con motivo de su cumpleaños, el fin de semana Lía Crucet saludó a sus fans y aseguró que lucha por mejorar su situación personal.

"Hola amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando, sé que voy a salir de esta. Los quiero mucho, los amo, un beso grande para todos", escribió la cantante.

En el festejo, en tanto, la pasó con familiares y otros seres queridos que le permitieron seguir creyendo en su recuperación. Las fotos rápidamente se conocieron en las redes sociales.

"Le mandé un desayuno sorpresa con unas cositas que a ella le gustan y me dijo que estaba mal porque nosotras no pudimos viajar", comentó su nieta Malena.

La joven agregó que "le contamos que estábamos retomando el trabajo de la música y no podíamos frenar y que apenas estemos acomodadas vamos a viajar a verla y ahí se quedó tranquila".