VÍDEO.- Odontólogos jubilados reclaman por sus haberes

Norma Massaro es jubilada por la caja de odontólogos de la Provincia de Buenos Aires. En un vídeo que realizo ella misma, se muestra indignada por los salarios jubilatorios que tienen.

Norma expresa: Hace una semana esta viendo por zoom una asamblea que realizó nuestra querida caja de odontólogos. Y volvió a demostrar una vez más, que no nos reconoce como personas, especialmente los jubilados. Mostraron que financieramente andan muy bien que compraron departamentos en puerto madero, y que estos vienes darán un usufructo a futuro. Con esto les prometen a los próximos jubilados del futuro, que van a tener una buena jubilación. Yo les digo a ustedes, que eso no va a pasar, pasará lo mismo que paso con nosotros. Hoy seguimos con 20,000 pesos en el bolsillo, esa es la jubilación que tenemos, con la que no podemos ni comer. Por ese motivo les digo a todos, que se agrupen, tanto pasivos como activos. Yo estoy luchando, hay muchos grupos, ayudanos.

De esta manera Norma Massaro expresaba su situación y malestar.

En Julio de este año, odontólogos jubilados de la Provincia se encontraron en la Caja de Odontología -55 entre 9 y 10, para reclamar una mejora en los haberes.

De acuerdo a lo que señalaron organizadores de dicha protesta, “estamos percibiendo sumas que están bajo el índice de la pobreza: van de $19 mil a $28 mil”. Y explicaron que eso hace que profesionales que no trabajaron en relación de dependencia no se puedan jubilar, ya que esos montos “no les alcanzarían para vivir”.

Se remarcó en ese momento que como profesionales aportaron entre 35 y 50 años y su edad va de los 65 a los 80, en promedio. Después de consignar que no están en condiciones de esperar, se indicó: “Nuestro futuro es hoy, hemos trabajado y aportado toda una vida y es hora de gozar de una recompensa”. Se aclaró que quienes están en actividad aportan a la Caja $15 mil por mes.