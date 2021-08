Boca no supo aprovechar el envión que le dio el clásico y sigue sin ganar por el torneo

Boca no logra hacer pie por el torneo local más allá de la inyección anímica que tuvo con River / Télam

Boca sigue sin ganar por el torneo doméstico y, lo peor de todo, sin convencer desde el juego. El conjunto de Miguel Russo dejó pasar una nueva chance de sumar de a tres puntos en su cancha, ya que no pudo pasar del 1 a 1 ante Argentinos Juniors en la Bombonera.

Lo perdía por 1 a 0, pudo empatarlo en el complemento pero no aprovechó el empujón anímico, que se vio condicionado por la expulsión de Edwin Cardona, quien había sido partícipe necesario del gol auriazul.

De este modo, tras la alegría que supo cosechar tras superar a River por la Copa Argentina, el elenco de la Ribera no lo supo capitalizar para estirar la algarabía y sigue sin ganar en el campeonato.

El equipo de Gabriel Milito se puso en ventaja merecidamente cuando el reloj marcaba el minuto 18, a través de una pelota quieta. Gabriel Carabajal ejecutó un tiro libre casi quirúrgico, pero por un centímetro no fue gol. La pelota se estrelló en el ángulo izquierdo del arco defendido por Agustín Rossi, picó en el vértice del área chica y, tras la siesta que durmió Frank Fabra, apareció Matías Romero y, de cabeza, puso el 1 a 0.

Tras el gol, el local tardó y bastante en reaccionar, ya que por algunos minutos, el balón siguió siendo de la visita. El xeneize, con pocos argumentos y condicionado por un campo complejo y poco propicio para jugar al fútbol, no tuvo demasiadas luces para al menos aproximarse a la igualdad.

Con un Cardona fastidioso por no poder hacer pie y sometido ante la marca de Kevin Mac Allister y un Pavón casi pasando desapercibido, pudieron verse apenas algunos intentos de Cristian Medina, pero no mucho más. Justamente el mediocampista tuvo la única acción clara de gol que tuvo el equipo, con un cabezazo que tapó muy bien el arquero visitante Lucas Cháves. Esa acción transcurrió recién en el minuto 44, cuando el equipo de Miguel Russo entendió que los charcos no le permitían jugar como pretendía y decidió buscar la igualdad por la vía aérea.

En el complemento Boca salió con otra actitud, dispuesto a llevarse por delante al rival. Primero lo tuvo Cardona, con un buen disparo que un defensor desvió al córner y un minuto después se lo perdió Pavón, quien remató cruzado de zurda y el balón se fue un poco ancho.

Hasta que a los 23, la pegada del colombiano surtió efecto. Cardona se hizo cargo de un balón detenido contra el costado izquierdo del campo, buscó el arco y tras un desvió en un rival se coló contra el palo izquierdo de Cháves.

Pero cuando Boca tenía todo dado como para ir en búsqueda del triunfo, el propio Cardona se excedió de vehemente, barrió un rival y vio la segunda amarilla dejando al equipo con diez hombres a falta de 15 minutos par el final de partido.

Esta expulsión volvió a complicarle el trámite a los de Miguel Russo, quienes no lograron aprovechar el envión del empate. Es que con el hombre de más que tenía el Bicho, volvió a tomar la posesión de la pelota y comenzó a jugar más cerca de Rossi nuevamente. Sin generar demasiadas ocasiones claras, el equipo de la Paternal terminó, de todos modos, dejando una mejor imagen hasta el pitazo final de Lamolina.

De esta manera, bajo una lluvia torrencial, Boca Juniors no pudo ante el Bichito y terminó apenas obteniendo un empate. Con este juego igualado, el equipo sumó apenas un triunfo en los últimos 15 partidos oficiales disputados. En el xeneize no aparecen los triunfos y tampoco el juego.