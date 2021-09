Primeros votos, buenas experiencias pero sin fotos

En esta jornada electoral, varios jóvenes platenses votaron por primera vez. Sin nervios, buenas experiencias y un debut que, en algunos casos, no terminó de ser completamente feliz, en tanto, algunos se quejaron por la prohibición de poder sacar una foto en la que sufragaban por primera vez.

Uno de los que votó por primera vez fue Francisco Lamarque, un joven de 21 años que cumplió con su deber cívico en el colegio Nuestra Señora de Lourdes, 20 entre 37 y 38. Aunque tenía "un poco" de nervios, la experiencia le "gustó mucho" a este joven que fue a votar "muy contento", convencido de su importancia.

Francisco es sordo mudo y fue su mamá, Andrea, quien lo guió durante el proceso. En este sentido, en diálogo con EL DIA, consideró que sería fundamental que al menos un fiscal y/o el presidente de mesa sepan lengua de seña para poder hacer la experiencia inclusiva.

De todos modos, se mostró entusiasmado con esta primera experiencia que tendrá registrada para siempre gracias a la foto que le tomó la reportera gráfica de EL DIA, en tanto a su mamá las autoridades de mesa no le permitieron sacarle una foto mientras emitía el sufragio.

Lo mismo le sucedió a Francisco Lema, un joven de 16 años que fue a votar por primera vez acompañado por su hermana Delfina, de 18, que votaba por segunda vez. Aunque los dos definieron la experiencia como "buena", se quedaron con el mismo sabor amargo.

“Le quise sacar una foto, para poder tener un recuerdo, pero no me dejaron, me dificultaron tener ese lindo recuerdo. A pesar de eso todo bien”, manifestó la hermana mayor, contenta por tener, gracias al diario, la anhelada foto.