Robos de fin de semana: desde fusibles hasta motochorros

Dos sectores muy golpeados por la inseguridad, que el viernes último fueron parte de la caravana de vehículos organizada por Vecinos Unidos, vivieron un fin de semana movido con diversos tipos de hechos delictivos.

Se trata del barrio El Mondongo, donde desconocidos atacaron las columnas de alumbrado público en varias cuadras de la Zona Roja; y de Los Hornos, que sigue con un problema tan añejo como complejo: el de los motochorros.

En el primero de los casos los protagonistas principales fueron los mismos frentistas, que detectaron lo ocurrido y lo solucionaron entre ellos.

Conforme le contó a este diario Julio, vecino de la zona de 63 y 3, él fue quien percató del accionar vandálico. “El sábado a la tarde, me di cuenta de que faltaban los fusibles de mi columna”, reveló.

En principio, la situación no lo sorprendió. Pero luego, cuando caminó por el sector, detectó que no era el único poste afectado. “Estaba la tapa en la esquina de 63 y 2, sobre un cantero, y también me encontré con un fusible tirado en el pasto”, señaló.

Ese día, para solucionar provisoriamente el problema, habló con un “vecino que, como sabe de electricidad, lo colocó. El tema es que no anduvo y la luminaria quedó apagada”, explicó Julio.

El domingo, por la mañana, “fui a buscar el auto para ir a votar, se me ocurrió mirar las columnas y vi que faltaban las tapas en varias cuadras”, relató.

Entonces, se comunicó con otros moradores de la zona y varios le respondieron que les había pasado lo mismo. Así, pudo saber que “en 63 entre 1 y 3 faltan todos, y además por calle 2 de 62 a 64. En esas cuadras, también robaron caños de cobre de los medidores de gas”, recordó.

A medida que la noticia fue conociéndose en los grupos de WhatsApp del barrio, temieron lo peor: “Tenemos miedo de que hayan sacado la iluminación en preparación para “algo”, una forma de ‘preparar’ el terreno para salir a robar con más impunidad”, reclamó.

Entre todos, “llamamos a la Municipalidad para denunciar el hecho. La verdad es que sacar esos tapones es muy fácil”, indicó.

Luego, prosiguió señalando que “hoy a la tarde (por ayer) pudimos arreglarlas entre los vecinos. Todas las columnas”.

Con todo, Julio afirmó que “acá hay que vivir encerrado, a las 8 de la noche ya no se sale más de las casas. En 2 y 63 es impresionante cómo venden droga, y anoche (por el sábado a la noche) fue una locura de griteríos, corridas. Es una zona muy pesada”.

“Tenemos miedo de que estén haciendo esto para ‘preparar’ el terreno y salir a robar con más impunidad”

Julio,

Vecino

Por último, confió que “la verdad es que me quiero ir de esta Ciudad. Nací en este barrio, viví en este barrio toda mi vida y ya no se puede vivir más. Pensar que antes dejábamos la puerta abierta”.

En tanto, el sábado por la tarde no lejos de allí, una vecina aseveró que en 68 entre 119 y bulevar 84, delincuentes a bordo “de un Renault Megane gris con el caño de escape roto” hicieron “explotar el vidrio de un Peugeot 206” con intenciones de robo.

EN LOS HORNOS, MOTOS Y CHORROS

Otra de las pandemias que atravesó la Ciudad, y en particular Los Hornos, fue la de los motochorros.

En ese sentido, un frentista se quejó de que “antes había controles de tránsito” que lograron disminuir el accionar de los ladrones en dos ruedas.

Entre el sábado y el domingo, los vecinos denunciaron tres atracos. Según las quejas vecinales, el primero tuvo lugar el sábado, alrededor de las 20, en 57 y 132, cuando dos sujetos a bordo de una moto negra asaltaron a un transeúnte.

Al día siguiente, a las 5 de la mañana, Marta detalló que “en 60 y 137, salieron dos motos del anfiteatro y le quisieron robar a mi hijo a una cuadra y media de la comisaría. Se le pusieron uno de cada lado y logró zafar porque se subió a la vereda, reventó la cubierta y gracias a Dios no le pasó nada.

En la misma jornada, horas después, “dos cacos armados y en moto” asaltaron “a una persona que caminaba por 66 y 170. Huyeron por calle 167 de 66 a 60”.