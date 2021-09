Fue a depositar su voto pero le habían entregado su comprobante a otra mujer: lo denunció en la Junta Electoral

Las PASO dejaron tela para cortar en La Plata, no sólo por los resultados electorales sino también por distintas situaciones que fueron desde colas y demoras, y algunas escenas de color, hasta el drama que padecieron algunos vecinos a la hora de llevar su voto a la urna.

Entre estos últimos se encuentra Laura, una vecina de la periferia que concurrió a sufragar en una escuela de 134 y 510 de la localidad de Hernández, precisamente en la mesa 1026, pero que al momento de cumplir con su deber de ciudadana se encontró con que su comprobante de votación fue entregado por las autoridades de mesa a una mujer que había asistido previamente.

La mujer contó que si bien las autoridades de mesa le pidieron que igualmente depositara su voto en la urna, se negó a hacerlo.

En su relato comenzó recordando que "fui a votar a la escuela que está en 134 y 510, en la mesa 1026. Fui tranquila, no había mucha gente, era cerca del mediodía. Cuando llego presentó el documento, veo que se empiezan a mirar los que estaban en la mesa".

Y prosiguió: "Cuando voy a depositar el voto, me dicen que 'a la persona que vino a votar antes que vos, nos confundimos y la hicimos votar en tu lugar y le dimos tu troquel".

"'Vos votá que no hay problema', me dijeron. Entonces pienzan a hablar entre ellos, me dicen que no hay problema. No tengo como comprobar que voté. Preo me querían dar el troquel de la otra persona", planteó.

Según Laura, el troquel que quisieron entregarle "tiene los datos de otra persona". Por eso dijo que "no me sirve tampoco". Ante esa situación, señaló que las autoridades "me pidieron el número de teléfono y me dijeron que si la otra persona se daba cuenta lo iba a venir a buscar".

Sin embargo, la posibilidad de que ello sucediera era para ella una cuestión de azar o eventualidad. Con la certeza de que no pudo votar por el error cometido en la mesa, se preguntó sobre la otra mujer: "¿No se dio cuenta cuando firmó?". "Es muy raro", sentenció.

"El chico que estaba como presidente de mesa estaba desconcertado. Así que fui a la Junta Electoral a realizar la denuncia. Es la primera vez que me pasa. Después me enteré que yo tenía que haber permitido que la mesa no siga funcionando. Estoy esperando que me llame la Junta Electoral", dijo.

Por último, expresó que "aparte la otra mujer que se llevó mi troquel figura como que no votó. Hasta ahora la situación no se resolvió".