Profesionales de la Salud denuncian que se colgó el sistema y tuvieron problemas para rendir la Residencia

Durante este martes se llevó adelante el examen de residencia para muchos profesionales de la salud. Pese a ser un día especial para ellos, terminó siendo una jornada de caos, reclamos y quejas por problemas organizativos y técnicos, ya que la prueba virtual no se pudo resolver de manera normal teniendo en cuenta la caída de la página del Ministerio de Salud de la Nación.

A través de las redes sociales, y en contacto con EL DIA, aspirantes denunciaron graves convenientes en el examen de residencias al que se presentaron online a las 8 de la mañana, en el que se busca una vacante en el sistema de hospitales públicos y privados.

Claro, alrededor de 10.000 mujeres y hombres iban a poner a prueba los conocimientos adquiridos en un examen único pero lamentablemente este error en la página terminó provocando dificultades para contestar las preguntas.

Una joven platense contó: "Hoy todos mis compañeros estuvieron rindiendo, el sistema fue un caos, estuvimos un año y medio para anotarnos, nos mandaron también un padrón con nuestras contraseñas, teléfonos, y muchos datos personales, la verdad no sé como lo hicieron", y agregó: "La inscripción fue un horror. Se corrió la fecha, no era para hoy ya que en principio era el 31 de agosto y se paso para el 14 de septiembre", sostuvo.

Indignada por la situación, también esbozó: "Todos los chicos que se inscribieron es que no aparecían en el padrón, no pudieron rendir, y ahora les está cayendo el mail que si podían. Un desastre, porque se quedaron sin la posibilidad de hacerlo".

Por otro lado también se contactaron padres y madres con este medio y realizaron su queja: "Mi hija se angustió mucho porque no es la primera vez que pasa, sino que el año pasado ocurrió algo similar. Yo no sé porqué no vuelven a rendir presencial un examen tan importante".

Por último detalló: "No estaba la plataforma completa, y perdió la posibilidad de responder. Alguna autoridad se tiene que hacer cargo de lo está pasando", puntualizó una mamá.

Cabe remarcar que finalmente, de la evaluación participaron 8834 personas de todo el país, inscriptos para establecimientos públicos, privados y de la seguridad social, según detallaron en su página oficial.