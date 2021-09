¿Cuántos alumnos se intoxicaron en la escuela de La Plata y qué respondieron las autoridades?

En medio de la polémica por la masiva intoxicación de alumnos en el colegio Manantiales, en La Plata, aparentemente a causa de la ingesta de comida en mal estado en el comedor de la institución, se conoció que hasta entrada la tarde se reportaron unas 79 intoxicaciones.

Así lo aseguró el representante legal de la institución, Marcelo Venturino, luego de que el colegio lanzara una encuesta para conocer con exactitud la cantidad de estudiantes que presentaron síntomas de intoxicación en la jornada de ayer tras asistir al comedor de la escuela.

El caso salió a la luz por una denuncia que efectuaron padres luego de que ayer sus hijos, tanto de primaria como de la secundaria, reportaran dolores estomacales y diarrea. "Mi hija se retorció de dolor", aseguró la mamá de una nena de segundo grado.

En este contexto, Venturino detalló que según la encuesta hasta alrededor de las 13 horas se reportó la asistencia de 170 alumnos de la primaria al comedor, de los cuales 42 presentaron síntomas de intoxicación. En tanto, en relación con la secundaria, se reportaron 150 asistentes al comedor de los cuales 37 presentaron síntomas de malestar.

Asimismo, Venturino señaló que "nos enteramos de la situación a partir de la nota de los padres y llamados, no por ausentismo. No hubo caso graves y eso es bueno. Esta tarde se realizará en principio una reunión con los padres de primaria para explicarles como estamos procediendo y para hablar sobre el comedor. No es un área tercerizada sino que es personal propio, de la escuela".

Por otro lado, aseguró que "recibiremos a inspectores de Bromatología, hemos guardado pastel de papas, leche y yogur para entregárselos y podamos saber qué fue lo que ocurrió".