A pocos días del nacimiento de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot

La pareja está muy ansiosa con la llegada del bebé, la nutricionista que publicó en su cuenta de Instagram la última ecografía con una reflexión sobre lo que vivió en estos meses. Faltan pocos días para el nacimiento de Emilio, el hijo que Alberto Cormillot espera junto a su esposa.

Estefanía Pasquini se expresó en las redes sociales: “A 10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos. Muchas veces me escriben mujeres preguntando ‘¿hasta dónde?’, hasta dónde intentar...?... No lo sé, no hay una respuesta, cada pareja es un mundo..."

Y como siempre digo, creer es la clave, es muy importante creer que algo nos cuida, nos acompaña y nos va a ayudar a atravesar el camino. Y nunca dejemos que nos digan ‘no vas a poder’, ¿quién dijo que no vamos a poder? expreso la nutricionista

Alberto y Estefanía se casaron el 8 de diciembre de 2019: "Para mí fue una boda normal, celebramos el amor. Uno no piensa en la cédula de identidad, se relaciona con la persona y punto”, dijo Cormillot respecto de la diferencia de edad entre ellos. La pareja se conoce desde 2012, cuando ella comenzó a trabajar en la clínica de él. La relación en principio era de jefe y empleada, y en 2018 comenzó el amor.

“Ahora arranca la lucha conmigo misma para no sobreprotegerlo, para no volverlo loco con mis cuidados insoportables, porque realmente él es un cristal para mí, que costó tanto, que no entra en mi cabeza que algo o alguien pueda hacerle mal" dijo la joven, agregando que: "Siempre lo que hagamos va a ser desde el amor más puro y si algo me hace feliz es saber que tenemos una red de amigos, familia, con abuelos, padrinos, primos y más que lo esperamos para llenarlo de amor”