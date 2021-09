¿El Presidente le acepta la renuncia a Wado De Pedro? El Gobierno desmiente versiones

El Presidente le aceptará finalmente la renuncia a Eduardo Wado de Pedro como ministro del Interior y de esta forma dejará de ser parte del Gabinete, en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno por la ola de alejamientos de funcionarios vinculados a Cristina Kirchner tras la derrota en las PASO del domingo. Se espera que en las próximas horas, el resto de quienes pusieron a disposición sus cargos, sigan el mismo camino, según informaron fuentes vinculadas a la Presidencia.

Lo cierto es que De Pedro hoy no pasó por su oficina de la Casa Rosada, desde donde aseguran que es "un hecho" que dejará el Gobierno, por lo que ahora se evalúa quién será su reemplazante, aunque no surgieron nombres. Pese a los trascendidos, la Secretaria Legal Vilma Ibarra sostuvo este mediodía que formalmente aún el mandatario "no aceptó ninguna renuncia".

El dirigente vinculado a la vicepresidenta fue quien inició la catarata de dimisiones que derivaron en el escándalo político dentro de la coalición gobernante. El mandatario había quedado sorprendido y enojado con su actitud, ya que no le había avisado previamente su decisión.

Ibarra informó en declaraciones a la prensa en Casa de Gobierno que el Presidente "no ha aceptado ninguna renuncia de las que están presentadas y que todas ellas, como la composición de su gabinete, están a su consideración y lo va a informar en el momento que lo tenga que informar". Más temprano, en una publicación a través de Twitter, el mandatario aseguró que "la coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad", y remarcó que seguirá "garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos".

"La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo", dijo el mandatario, al iniciar un hilo a través de su cuenta en la red Twitter. "He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mi. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos", expresó el jefe de Estado.

"Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria", concluyó el mandatario en su mensaje.