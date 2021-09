Golpe millonario en Gonnet Sospechan de una “batida” y plan certeros

En los asaltos en viviendas suele ser habitual que delincuentes les aseguren a sus víctimas que supieron, por una “batida”, que guardan una fuerte suma de dinero, como una estrategia para que las personas damnificadas crean que los ladrones tienen un dato certero y entreguen así todos sus ahorros.

Sin embargo, hay indicios para sospechar que en el millonario asalto de ayer a la mañana en una vivienda de 495 entre 15 y 16, de Gonnet, la banda que lo protagonizó contaba con información certera de que los dueños atesoraban una considerable cantidad de efectivo en pesos, dólares y euros.

Tanto es así, que en la charla que Silvia Zitti (62) mantuvo ayer en exclusiva con EL DIA, no dudó en asegurar que ella y su esposo de 76 años fueron objeto de “una batida”. Y hasta reveló que le dijeron a la Policía el nombre de quien sospechan.

“PEDÍAN LA MONEDA EXTRANJERA”

Durante el mano a mano con este diario, la mujer relató en detalle cómo fue que ella y su marido afrontaron durante casi una hora lo que constituyó el único caso de inseguridad en esa vivienda, donde residen desde hace cerca de 20 años.

“Como nos acostamos tarde, hoy (por ayer) nos levantamos un rato antes de las 10 de la mañana. Salí al patio trasero y ahí me encontré con un ladrón que enseguida me apuntó con una pistola vieja, del tipo que usa la Policía, y me obligó a entrar. A los 5 minutos llegaron dos cómplices y encañonaron a mi marido”, reflejó inicialmente.

En más de una ocasión, Zitti puso de relieve que la banda fue hasta su domicilio con una consigna específica: “A cada instante nos preguntaban ‘¿dónde está la moneda extranjera?’. Lo mismo hicieron cuando nos llevaron al baño para encerrarnos”, recordó.

En ese sector de la vivienda, indicó luego, ella y su esposo permanecieron encañonados por uno de los maleantes.

“Nos dijo que ellos estaban acá por una batida, nos explicó que ellos hacían su trabajo, que hacía tres semanas que estudiaban nuestros movimientos y que se quedaron nueve horas esperando a que nos levantemos para entrar a robarnos”, relató Silvia.

Según explicó luego, “ni siquiera cuando les entregué el dinero de mi jubilación y una fuerte cantidad de ahorros en pesos, dejaron de buscar el efectivo en moneda extranjera”.

“ERA PARA VIAJAR A ESPAÑA”

“Hasta que la encontraron”, señaló resignada. Y precisó que la banda se apoderó de “270.000 pesos, 10.000 dólares y algo más de 2.000 euros”. Y, con inocultable desazón, confesó que “con mi esposo veníamos ahorrando para viajar a España en mayo del año que viene, pero desgraciadamente los ladrones se llevaron todos nuestros ahorros”.

La mujer está convencida de que los ladrones no mintieron ni exageraron al decir que estaban al tanto de que podían alzarse con 2,5 millones de pesos.

La damnificada por el asalto puntualizó que la banda vestía “ropa y zapatillas nuevas negras”

“Sí, seguramente alguien nos vendió. Y sospechamos de una persona en particular, que sabía que guardábamos ese monto de dinero. Ya se lo dijimos a la Policía para que investigue”.

Al margen, también resultó significativo el botín que obtuvieron los asaltantes en bienes materiales. “Se fueron además con alhajas, una computadora, un equipo de música, dos celulares, una cámara de fotos, un pistolón antiguo, un arma de calibre 22 y hasta una pequeña balanza de cocina”.

El atraco, por último, incluyó la camioneta Nissan del matrimonio, en la que cargaron todos los objetos de valor sustraídos y la usaron para escapar

“¿ESTÁ DESPEJADO AFUERA?”

A esta vecina de Gonnet le quedó grabada una de las frases de la banda: “¿Está despejado afuera?”, que preguntaron más de una vez, mediante un intercomunicador, a un cómplice que, al parecer, los esperaba afuera. Esto pasó justo antes de que decidieran escapar y ante la necesidad de saber si podían hacerlo sin que los vieran testigos o llegando la Policía. Por último, Silvia no pasó por alto que hace una semana “robaron acá a la vuelta” con una modalidad parecida.