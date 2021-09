En otra protesta contra Copetro, vecinos tiraron hollín en la Municipalidad de Ensenada

Vecinos de Ensenada, Berisso y La Plata se movilizaron ayer ante la empresa Copetro y la Municipalidad de Ensenada para protestar por las emanaciones de hollín, que generan distintas consecuencias , según plantearon los damnificados.

Pasadas las 6 de la mañana, distintas organizaciones vecinales para quejarse por las emanaciones de hollín que “caen en las viviendas, autos y afectan a nuestra salud y calidad de vida”, plantearon desde la Asamblea Vecinos Contaminados Berisso- Ensenada- La Plata.

El lema de la movida vecinal de ayer fue “contra la impunidad de la empresa Copetro y el Estado que la ampara y protege desde hace casi 40 años”.

La actividad consistió en una concentración en las puertas de Puerto La Plata (el acceso a Copetro), donde realizaron un “semaforazo” con entrega de folletos informativos y visibilizando la problemática tan “añosa como la empresa misma: ya son 4 décadas de contaminación, en donde los vecinos tanto de Berisso como de Ensenada recibimos los productos y/o residuos de Copetro en nuestras vidas, en nuestros patios, en nuestros cuerpos. Luego, movilizamos hacia la puerta de la Municipalidad de Ensenada donde culminamos con una radio abierta. Al no salir nadie y observar que nos miraron de reojo por las ventanas, ingresamos a la Municipalidad con la misma nota que presentamos en mayo del 2020, sin obtener respuestas ni mucho menos soluciones, y arrojamos el hollín que nos revolea la empresa por los pisos de este edificio”, contaron los manifestantes.

“Funcionarios de la Municipalidad de Ensenada, lejos de brindar soluciones, nos tildaron de irrespetuosos custodiados por la policía. Vaya paradoja: los vecinos autoconvocados en lucha desde 1982 somos irrespetuosos por estar hartos de que el Estado nos tome el pelo y actúe a favor de las corporaciones y por no querer seguir permitiendo que una multinacional continúe tirando sus desechos en nuestros cuerpos y territorios”.

Los vecinos, en numerosas oportunidades se movilizaron para quejarse por las emanaciones, y realizaron distintas presentaciones administrativas y legales.

Plantean que la empresa los deja “a merced de la contaminación, condenándonos a una pésima calidad de vida con varias enfermedades a cuestas”.

Desde la empresa Copetro indicaron que “el Carbón de Petróleo no causa daños a la salud. No es tóxico, es inerte, insoluble, no reacciona con el agua, no es biodisponible ni bioacumulable. Esto está respaldado por Instituciones Internacionales como OMS, EPA, IARC” y agregaron: “la actividad es legítima: cumple con todas las regulaciones exigidas por las Autoridades y tiene todos los certificados de funcionamiento en vigencia. Desde 1996 cuenta con el Certificado de Aptitud Ambiental. Es regulada: la actividad es monitoreada de forma continua por OPDS, Prefectura Naval Argentina, Autoridad del Agua y Poder Judicial. Cientos de Inspecciones, Auditorías y Monitoreos certifican que cumplimos los estándares exigidos por las regulaciones vigentes. Año a año incorpora tecnología que va disminuyendo el potencial impacto de la actividad que desarrolla”.