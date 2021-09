Se quedó sin los ahorros al salir de su departamento

La vulnerabilidad de la seguridad de muchos edificios platenses, quedó una vez más expuesta con un escruche cometido en un departamento del barrio La Loma.

Este violento episodio ocurrió en el piso 6°, departamento “A”, de una construcción que está en la cuadra de 38 entre 26 y 27.

Un consorcista le contó ayer a este diario que el hecho ocurrió “en la tarde del miércoles”.

Paralelamente, aportó que la víctima “se encontró con ese panorama cuando ese día regresó a su casa, cerca de las nueve de la noche”.

También comentó que fue la primera vez que se produce un robo en ese edificio, que fue inaugurado hace solo cinco meses.

El mismo vecino, que reside en una unidad situada en los niveles inferiores del inmueble, reveló que “antes de meterse en el departamento del sexto piso, los delincuentes forzaron la cerradura de la puerta de general de entrada”.

De acuerdo a lo que pudo recopilar EL DIA, apenas el damnificado descubrió que le habían violentado la puerta de ingreso a su departamento, pensó lo peor. Y en segundos, comprobó que había al menos un faltante de dinero -no trascendió la cantidad- y un enorme desorden, por lo que no le quedó más remedio que comunicarse con el 911.

Un rato después, arribó a la escena personal policial del Comando de Patrulla, que constató la veracidad de lo denunciado. La víctima del robo tiene 42 años.

Según allegados a la investigación del caso, el dueño de la propiedad se había ausentado del domicilio durante algunas horas, circunstancia que fue aprovechada por los delincuentes.

Lo que no pudo establecerse todavía, es si los ladrones fueron a ese edificio sabiendo que la víctima no iba a estar en el horario del robo. O si, por el contrario, tocaron timbre hasta que, al azar, eligieron uno de los departamentos donde no fueron atendidos.

Los pesquisas buscan ahora a los responsables del ataque y, rastrean imágenes grabadas por las cámaras de la zona, con la intención de poder individualizarlos y procurar su captura.