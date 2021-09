Basquetbolistas platenses denunciaron por abuso a un conocido entrenador

“Pasaba en el club, en la casa de mis amigos, desde que tenía 8 o 9 años de edad y hasta mis 12 o 13; me tocaba el cuerpo por encima y por debajo de la ropa, me masturbaba, me tocaba los genitales, me practicaba sexo oral, me tocaba la cola”.

En esos términos, un joven denunció en junio pasado a un conocido entrenador de básquet de la Ciudad, en un caso que ya investiga la justicia penal y que convulsionó a todo el ambiente deportivo local, sobre todo después de que la Asociación Platense de Técnicos de Básquetbol emitió un comunicado para dejar en claro que “repudiamos completamente este tipo de hechos lamentables, inadmisibles y vergonzosos” (ver aparte).

Por el tipo de delito que se expone y la instancia penal en que se encuentra -bajo la instrucción de la titular de la UFI 17, María Eugenia Di Lorenzo y el Juzgado Nº4, de Agustín Crispo- este diario mantendrá bajo reserva las identidades de los involucrados.

Las denuncias las realizaron dos jóvenes que hoy son mayores de edad pero que habrían sufrido los abusos siendo niños, aunque no se descarta que se sumen nuevos casos. Uno de los denunciantes lo dice en el expediente, al que este diario tuvo acceso: “Estamos tratando de localizar si hay más víctimas”.

Quienes recurrieron a la Justicia son jugadores en actividad e incluso uno de ellos integra el plantel de primera de un club importante. El acusado también estaría en actividad y le faltarían apenas dos materias para recibirse de profesor de Educación Física en la UNLP, lo que genera preocupación en ámbitos en los que se conocen los hechos de cerca.

“Años atrás este entrenador ya fue expulsado de otra institución acusado por acoso, aunque en ese momento los padres desistieron de presentarse en la Justicia, mientras que otros descreyeron de las denuncias y se llevaron a sus hijos al club donde finalmente volvió a ser DT”, trascendió de fuentes oficiales.

Según consta en el expediente, el denunciante recuerda que los abusos los habría sufrido desde “los ocho o nueve años de edad”, momentos en los que su profesor tenía alrededor de 20 y “una buena relación con mi familia”, y se extendieron hasta que cumplió “12 o 13 años”, cuando al entrenador lo echaron del club.

Aclara no haber estado al tanto entonces de los motivos, pero sabe ahora que “otro chico lo denunció por acoso”. Lo que podría cuestionarse es que los padres tampoco se enteraron de esas circunstancias, de modo que muchos cambiaron a sus hijos al club que lo contrató luego.

En otro tramo de su presentación, el joven da cuenta de que tiempo atrás se contactó con otro que denunció por acoso al entrenador, quien ya aportó su declaración en calidad de testigo, mientras que un amigo suyo le contó que pasó por el mismo calvario al confiarle que “se le hacía insoportable verlo”, algo que era frecuente por una relación que tenía el entrenador con una persona allegada a este joven. Por eso es que ambos decidieron recurrir a la justicia como denunciantes.

En otro tramo de la presentación, el deportista recuerda que este hombre “se convirtió en un tutor para nosotros”, tanto, que “se quedaba a dormir en la casa de mis amigos”.

“Dentro del club me subía a sus rodillas, me tocaba las piernas y los genitales por encima de la ropa y llegó a masturbarme por debajo de la ropa”, sin pasar por alto que le “practicó sexo oral en reiteradas oportunidades”, sin que él pudiera llegar a defenderse.

“Creo que una sola vez intenté defenderme; me daba miedo, vergüenza, no era fácil defenderme”, explica. En este punto no está de más recordar que entonces no superaba los 12 años.

Cómo sigue la causa

Los abogados que representan a uno de los denunciantes como apoderados del particular damnificado, Alfredo Gascón y Miguel Molina, ya solicitaron medidas de prueba a la fiscalía a cargo de Di Lorenzo.

Entre esas medidas destacan “los peritajes psicológicos y psiquiátricos a la víctima y por otro lado la declaración de otras presuntos damnificados”, explicaron a este diario. Solicitaron también que el psicólogo del denunciante sea relevado de secreto profesional.

“Creo que una sola vez intenté defenderme; me daba miedo, vergüenza, no era fácil”