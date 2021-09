En un barrio de La Plata “llueven” chapas y a un vecino casi le cae una encima: “El susto de mi vida” 

Roberto vive en 22 entre 49 y 50 en donde suele aprovechar el tiempo libre del fin de semana para realizar tareas de mantenimiento hogareñas o cuidar el jardín. Ayer, mientras regaba las plantas del patio y les quitaba la maleza para verlas relucientes ahora que se viene la primavera, sorpresivamente apareció volando por el aire una chapa de sinc que por poco impacta en su humanidad. Por suerte, el filoso y pesado objeto cayó a unos metros de distancia y el hecho no provocó mayores lamentos.

Más allá de salir ileso de esa situación, Roberto aseguró que “me llevé el susto de mi vida”. “Nunca me pasó una cosa de esta. Estaba sacando el pastito alrededor de las plantas y de repente siento el golpe de la chapa que cayó al lado mío. Cayó con todo, a no más de dos metros de distancia. Pero si me agarraba de lleno quién sabe que pudiera haber ocurrido”, describió el hombre conmocionado por lo sucedió.

Por el hecho le apuntó a obras en una casa lindera en donde “están realizando ampliaciones pero evidentemente, si uno ve, hay chapas colgando”. “En este caso fue una chapa grande de sinc que cayó desde una altura de cuatro metros. Pero además en ese inmueble, que es una casa en ampliación, hay otra chapa que también está colgando y en cualquier momento se va a caer", dijo.

“Hablamos con los vecinos la vez pasada, les dijimos que tienen que arreglar la pared. Lo voy a tolerar pero si siguen sin escuchar vamos a ir a radicar la denuncia al área correspondiente”, afirmó.