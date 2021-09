Mercedes Ninci:  “No tengo plata ni para cargar la tarjeta SUBE”

Esas afirmaciones realizó en el programa de Luis Novaresio, pero luego aclaro: “No me quiero comparar con la gente que realmente tiene hambre”

La periodista Mercedes Ninci afirmó el domingo por la noche en el programa "Debo Decir", conducido por Luis Novaresio en el canal América: :“No tengo plata ni para cargar la tarjeta SUBE”.

Tras esos dichos, la cronista aclaró que no mintió y en el ciclo "A la tarde", que conduce Karina Mazzoco, se refirió a la crítica situación que se vive en el país a nivel general. “No tendría que ser noticia que yo no tenga plata para cargar la SUBE porque, en realidad, a la mayoría de la gente, a los asalariados, con la inflación que hay no les alcanza. Creo que no tendríamos que discutir si a mí me alcanza, porque de última le pido a mi hermano, a mi mamá o a mi papá. El problema es que siete de cada diez chicos no tiene para comer en la Argentina. Eso es gravísimo, porque no tienen un futuro de nada”, comenzó relatando.

Y agregó: “No me quiero comparar con la gente que realmente tiene hambre. Lo que pasa es que somos parte de una clase media que no nos alcanza, nada más. Pero no me quiero victimizar porque hay gente que en este país la está pasando muy mal”. “Acá hay otro problema de fondo que es el tema de la inflación, la mala política económica de (Mauricio) Macri, la pandemia y la mala política de Alberto (Fernández), y de las últimas décadas”, sostuvo.

Por otro lado, la periodista describió la evoluciona del problema de salud que la afectó hace un tiempo. “Estoy muy bien, me falta el último análisis del Fleni y ya me dan de alta total, porque por ejemplo ahora no puedo subir a un avión todavía, hay que cosas que no puedo hacer, pero la mayoría sí. Inclusive, la médica me dijo que ya puedo trabajar en la tele, pero me dijo que no me estrese”, finalizó.