Por una pelea L-Gante tuvo que parar un show en Uruguay

Elián Ángel Valenzuela, popularmente conocido L-Gante, atraviesa un super momento artístico. Sus fanáticos lo siguen a todas partes, y desde el nacimiento de su hija Jamaica, fruto de su relación con su novia, Tamara Báez, el público parece aún más apasionado. Ahora, el cantante de la Cumbia 420 brindó otro show en Montevideo, Uruguay, pero de manera inesperada tuvo que frenar el concierto cuando se dio cuenta de que un grupo de fanáticos había iniciado una picante discusión que termino a las piñas.

“Yo también me paro de manos” gritó L-Gante que interrumpió el concierto cuando vio a dos espectadores envueltos en un hecho de violencia. “Pará todo!! Me vino a tirar la camiseta, amigo. Esa es la única que me faltaba. Está todo piola con Nacional, es la primera camiseta del otro equipo que me alcanzan y yo lo valoro, porque no hay diferencias”, dijo en un comienzo mientras su público aplaudía el lema de ponerle punto final a la pelea en torno a los colores de la camiseta. “Las diferencias las hacen los giles y yo también me paro de manos, soy de Boca, amigo. No soy de Peñarol ni de Nacional”. Asimismo, uno de los integrantes de la banda también alzó la voz y reforzó el pedido de paz: “no falten el respeto, amigo. Acá está todo bien, arriba la Celeste” -haciendo referencia a la selección de ese país-.

Los fans grabaron el percance y se viralizó rápidamente en Tik Tok. Desde la cuenta del usuario “@fedepunales_” se pudo ver cómo fue la sincera reacción del artista al ver lo que estaba ocurriendo. Tal como se puede ver en el clip, todo transcurría con total normalidad, mientras el público hacía los coros de los hits y le expresaba su cariño. Pero de repente comenzó a escucharse un alboroto en los asientos del fondo del Teatro de Verano Ramón Collazo, y uno de los admiradores se acercó al escenario para regalarle un camiseta de Peñarol, entonces explotó todo. Acto seguido, piñas de un lado, piñas del otro.

El espeso clima se calmó un poco cuando L - Gante invitó a a la gente a pasar un buen momento: "acá es Uruguay, perro. Me llevo recuerdos de Uruguay y colecciono camisetas, ahora vamos a disfrutar, está todo bien el aguante y no hay diferencias, eso lo demuestra el equipo en la cancha”, sentenció el artista.