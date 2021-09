El Ruso, sin vueltas: “Este equipo representa bien a Estudiantes de La Plata”

Pasó la mini gira de Estudiantes por Santa Fe y Paraná y fue auspiciosa para el equipo, que logró sumar seis de seis, venciendo a Unión primero y Patronato después. Si bien el rendimiento contra el Tatengue fue superior al que se vio en Paraná contra el Patrón, el entrenador Ricardo Zielinski valoró la cosecha de puntos y destacó la identificación que el equipo está teniendo con el club. Y aseguró que sobre ello trabaja día a día, como hizo en los anteriores equipos por los cuales pasó. También se refirió a su futuro.

En primer lugar el DT le dio importancia a los dos partidos ganados fuera de casa ya que le permitieron al Pincha seguir dentro del lote de punteros del campeonato: “El partido de Unión fue muy bueno y en el de Patronato tuvo algunos matices pero creo que se ganaron bien. Están todos los equipos muy juntos y sumar de a tres como visitante era lo que fuimos a buscar y lo hemos conseguido. Sirve para mantenerse ahí, en el lugar en el cual estamos hace bastante”.

Este buen pasar del equipo hizo mover a la dirigencia para comenzar a gestionar una renovación contractual del DT. Sobre eso también habló el Ruso, aunque prefirió ser cauteloso.

“He estado mucho tiempo en los equipos que dirigí, estamos muy contentos acá pero esto es fútbol, ganás dos partidos y sos un fenómeno y perdés dos y parece que sos un delincuente. Habrá que esperar cómo termina el campeonato. Siempre mis renovaciones fueron al final de los procesos, hay buenas intenciones de ambas partes y estamos contentos. Ojalá que las cosas fluyan bien de acá al final, que cumplamos los objetivos y después se verá”.

Y en este sentido, creyó necesario avanzar partido a partido sin trazar ninguna perspectiva sobre supuestos.

“Desde que estoy yo no bajamos del quinto puesto y no miramos más allá del partido que viene. Seguiremos así, el que piense que somos diferentes al inicio no lo creo, porque siempre fuimos competitivos y duros para el rival. Cuando falten tres partidos veremos para qué estamos”

En esta sintonía, respecto a las cualidades que viene mostrando el León, agregó que siempre buscó conformar un equipo que se identifique con la historia de Estudiantes y cree que lo está logrando.

“Los equipos por los cuales he pasado en su momento son los mejores del mundo y soy respetuoso con esa gente. Hoy por hoy, desde que pisé Estudiantes, es el mejor equipo del mundo y en todos los equipos que he participado fueron los mejores”, sentenció y entendió que “este equipo representa bien a Estudiantes de La Plata. No nos sobra nada, la luchamos, trabajamos todos los partidos, el esfuerzo es permanente. A veces sale y a veces no, pero cuando llego a una institución busco que los equipos se identifiquen con la historia del es club. Y nosotros estamos en esa búsqueda”.

“ME GUSTAN LOS PLANTELES CORTOS”

En otro orden, técnico contó por qué prefiere tener planteles cortos donde trabaja: “Me gustan los planteles cortos, no largos. Prefiero que 18 jugadores estén con la posibilidad permanente de jugar y tratar de darle espacio a juveniles. Como decía algún entrenador, es muy difícil motivar al 28. Entonces me gustan los planteles cortos. No tenemos a Maradona ni Messi, somos todos reemplazables. No soy de quejarme y siempre trato de hacer planteles cortos para que los juveniles se ganen el lugar. Digo que la competencia tiene que ser fina.”, sostuvo, y agregó que “vamos a tener lesiones y es bueno tener un plantel competitivo. Apuesto a que en algún partido que crea que las características de algún jugador puedan servirme un poco más y si está el espacio lo modifico”.

Asimismo, destacó que el trabajo conjunto que realiza con el entrenador de la Reserva, Pablo Quatrocchi: “Trabajamos en conjunto con el Flaco, está haciendo un trabajo muy bueno, la mitad de la Tercera entrena con nosotros. Estamos permanentemente viendo jugadores, dándoles la oportunidad, tratando que los jugadores que son del club participen también. La base de la Tercera participa con nosotros”.

Su continuidad: “Ojalá que las cosas vayan bien de acá al final y después se verá”

Volviendo a los partidos que pasaron ante Unión y Patronato, reconoció que en Santa Fe se vio una mejor versión albirroja: “Contra Unión mantuvimos la pelota y tuvimos buena circulación, Patronato fue mejor en los primeros 15 y me gustaron los 30 minutos después de salir de un momento complicado. Hasta encontrar el segundo gol mejoramos y en el segundo tiempo, con viento en contra, no podíamos salir ni aguantar la pelota. Cuando no se puede jugar bien, se tiene que trabajar el resultado y creo que lo resolvimos bien. Me interesa sumar a de a tres, está bueno que se sufra y desde el sufrimiento crecer como equipo. Todos los partidos hay que mejorar respecto al anterior. El rival juega. Hacía 10 partidos que no perdía, fuimos a buscar tres puntos y lo logramos. Podríamos haber jugador mejor, el objetivo era ganar los tres puntos y los sacamos

Por último, sobre Platense, rival que vendrá a UNO tras quedarse sin su DT Leonardo Madelón, confió: “No va a modificar mucho el cambio de entrenador, a mi me preocupa que mi equipo evolucione y que juega igual ante cualquier rival en cualquier cancha. No solamente cortar el circuito del rival, sino hacer un buen partido. El que hace un buen partido siempre estará más cerca de ganar”.