Emergencias: ¿cómo responden las escuelas?

la primaria 8 es una de las escuelas que ya no cuenta con el servicio privado de ambulancias / el dia

El regreso de la presencialidad plena en las escuelas de la Ciudad aún tiene varias asignaturas pendientes para resolver. Una que se torna esencial es la resolución de los servicios de emergencias en las escuelas públicas. En la prepandemia, distintas escuelas que tienen cooperadoras escolares sostenían el servicio de ambulancias de empresas privadas del sector. Sin la posibilidad de recuperar la recaudación y la apertura de los kioscos internos de los colegios, prácticamente todos los servicios educativos tienen que recurrir al 107 del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) o bien, directamente, llaman a los padres para que retiren a los alumnos que sufren algún accidente dentro del establecimiento educativo. Esto encendió luces de alerta en distintas comunidades educativas.

La Primaria 8, de diagonal 74 y 57 vivió esta semana una situación que terminó en un urgente llamado a los padres de un alumno que sufrió una lesión. El 107 tenía mucha demora y terminaron llamando a la familia del alumno para resolver la situación.

“A LA BUENA DE DIOS”

“Si le pasa algo a un nene en la escuela está a la buena de Dios. Las cooperadoras se quedaron sin ingresos porque tienen los kioscos cerrados y la recaudación entre los padres es pobrísima por la situación económica que se atraviesa en general”, remarcó un padre de otra escuela pública que contaba con ese servicio de ambulancias.

Según explicaron distintas fuentes consultadas, “la emergencia médica en la totalidad de los casos lo cubre el 107, pero buena parte de las escuelas que tiene cooperadora escolar pagaba un servicio adicional de ambulancias para atender casos de emergencias médicas de alumnos, docentes, autoridades y personal auxiliar”.

¿Qué ocurre ahora? Durante la cuarentena extensa de 2020 por la pandemia de coronavirus, las escuelas estuvieron cerradas. Este año en marzo regresar a la presencialidad limitada y luego volvieron a cerrar a mediados de abril. En ese tiempo no se pudieron recuperar las cooperadoras y menos aún abrieron los kioscos internos, de donde también recaudan las cooperadoras escolares. Recién entre mediados de agosto y septiembre en las escuelas públicas de la Ciudad comenzaron con el proceso de presencialidad plena, pero tampoco en este plazo pudo retomarse la recaudación de las cooperadoras y abrió un puñado de kioscos.

Se informó que la Provincia paga un seguro escolar por accidente en las escuelas públicas, pero los servicios de emergencia los abonaban las cooperadoras hasta que llegó la pandemia y el panorama cambió abruptamente.

Sobre el funcionamiento de los kioscos, una fuente oficial consultada por este diario remarcó que en algunas escuelas pudieron reabrir, pero en otros casos están con contratos vencidos y el consejo escolar platense tiene que adecuarlos.

En la ciudad hay 99 escuelas primarias públicas, otras 99 escuelas secundarias de gestión estatal y 97 jardines de infantes, a los que asisten más de 100.000 alumnos y alumnas en total, según los datos con los que cuenta el consejo escolar platense.

En el contexto que atraviesan en la actualidad las escuelas no se sabe a ciencia cierta cuándo tendrán la posibilidad de retomar el pago de los servicios de emergencias de empresas privadas.

“El 107 del SAME siempre tiene mucha demora, y a veces si la situación no es tan grave, pero necesita una pronta atención llaman a las familias o bien una autoridad o docente lleva al alumno o alumna hasta el hospital, dando aviso inmediato a la familia. En los casos de mediana y gran gravedad los servicios del SAME suelen dar una pronta respuesta”, dijo un padre que habló con este diario y lleva a su hijo a una escuela pública del centro platense.