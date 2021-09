Trotta, muy duro con la estrategia electoral

“Pensar que por lo que se haga en 50 días la sociedad votará de una manera distinta es subestimar a la gente”, aseguró ayer el exministro de Educación, Nicolás Trotta, sobre la estrategia electoral que adoptó el Gobierno de cara a noviembre y tras la derrota electoral.

El exfuncionario, que se enteró de su renuncia por WhatsApp, aseguró que no guarda rencor pero reconoció que desde su salida del Gobierno, no tuvo contacto con el presidente Alberto Fernández, con quien asegura ahora tuvo diferencias sobre la presencialidad en las escuelas. “Él tenía una agenda de mucha preocupación en lo que iba a ser el impacto de la segunda ola y nosotros planteábamos un cierre parcial, no total”, aseguró en diálogo anoche con Jonatan Viale, en el canal LN+.