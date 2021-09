Pedro Troglio manchado por un escándalo: descalificación, renuncia, lavado de dinero y descargo

Pedro Troglio vive una situación inédita en el fútbol mundial luego de que su equipo, Olimpia de Honduras y el rival, Inter Moengo Tapoe fueran descalificados por decisión de la CONCACAF. Pero ¿qué pasó? Algo que sin dudas, nunca antes se había visto.

El equipo de Pedro Troglio finalizó el encuentro con el Inter ganándole por 6-0. El escándalo llegó a la hora de festejar en los vestuarios cuando Ronnie Brunswijk -delantero rival y vicepresidente de Surinam- entrara a felicitarlos y se pusiera a repartir dólares a mansalva, lo que quedó registrado en videos que se hicieron virales poco después.

El ex DT tripero contó que en ese momento nadie lo tomó como algo peligroso, menos aún porque muchos de sus jugadores no tienen un pasar económico estable. Así es que no dudaron en tomar esos billetes verdes que el rival les ofreció, sin contar lo que pasaría horas después.

Este partido formó parte del ida por los octavos de final para la Liga Concacaf. Debido al hecho protagonizado por el delantero de 60 años y vicepresidente de Surinam, ambos equipos fueron descalificados por lo que queda del torneo y él no podrá tener actividades relacionadas a la competencia hasta 2024. El partido de vuelta del 28 de septiembre fue suspendido.

Pedro Troglio se solidarizó con sus jugadores por medio de Twitter, donde hizo su propio descargo. En primer término asegura que todo el plantel se vio “superado” por la situación y poco después puso a “disposición” cualquiera de las decisiones de Olimpia respecto a su continuidad.

Vale mencionar que Ronnie cuenta con un amplío curriculum de causas que lo llevaron a ser investigado por lavado de dinero, narcotráfico, fue condenado a prisión y no cuenta con la mejor reputación ante los ojos del resto. La Confederación emitió un comunicado oficial dando más detalles de su decisión. Según dejaron constancia, lo ocurrido son “graves infracciones a la integridad” del deporte. Siguen investigando para descubrir a nuevos involucrados en el escándalo.