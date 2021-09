Manes, cerca de quedarse con la mitad de los candidatos a diputados

Diego Santilli derrotó a Facundo Manes en la interna de Juntos en la Provincia. De eso no existen dudas. Sin embargo, sigue abierto un interrogante respecto de cómo quedará integrada la lista de candidatos a diputados nacionales del principal espacio opositor.

¿Por qué surgen las dudas si el resultado global está cantado? La cuestión hay que bucearla en el reglamento interno que armó Juntos y, en particular, en la forma que determinó para distribuir los candidatos en la lista que competirá en noviembre.

Así, se estableció que si la lista perdedora obtenía entre el 30 y el 40 por ciento de los votos se quedaría con los lugares 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y 33. Pero si la performance era mejor y cosechaba más del 40 por ciento de los sufragios, obtendría una mejor representación con los lugares 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32 y 35.

Hasta ahí todo bien, hasta que el diablo, o mejor dicho, el resultado, metió la cola. Santilli consiguió, de acuerdo al recuento provisorio, el 60,18 por ciento de los votos en esa interna y Manes, el 39,81 por ciento. Así, el neurocientífico de origen radical quedó a un 0,19 por ciento de distancia de quedarse con la mitad de la lista. Pero falta escrutar el 3 por ciento de las mesas.

Tomando como definitivo el resultado provisorio, la lista de diputados nacionales quedaría liderada por Diego Santilli, seguido de Graciela Ocaña. Tercero recién aparecería Manes y luego dos dirigentes de Elisa Carrió: Marcela Campagnoli y Juan Manuel López. La lista que lideró el neurocientífico ubicaría sexta a la rectora de la Universidad del Noroeste, Danya Tavella, noveno al ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó y en el lugar 12 estaría Margarita Stolbizer.

Luego, en el casillero 15 estaría el actual diputado nacional Fabio Quetglas, 18 la politóloga Elsa Llenderrozas, 21 el ex intendente peronista de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino y 24 la también diputada nacional Josefina Mendoza.

Pero si Manes llega al 40 por ciento en el recuento difinitivo, se quedaría con 8 lugares entre los primeros 16, que es el número de legisladores que, estima la oposición, terminará coronando en noviembre. Si no llega al 40 por ciento, los lugares a salir serían sólo 5.

La escueta diferencia generó todo tipo de especulaciones. Hay sectores que abrevan en la lista de Manes que hablan de una “negociación” de alto nivel con el PRO para que, más allá del escrutinio final, se conceda a la lista radical los 8 representantes entre los primeros 16. “Sería un gesto de buena voluntad”, señalan. “Y una forma de blindar la unidad”, añaden.

Pero fuentes del radicalismo descartan que esa negociación vaya a suceder. “Básicamente, porque no hay un jefe unificado para hablar del tema”, describen. Y anotan otro dato de peso: dos de los dirigentes de la lista de Santilli que habría que hacer retroceder a lugares no entrables son Alejandro Finocchiaro, ex titular de Educación nacional, y María Victoria Borrego, ex intendenta de Veinticinco de Mayo del sector de Elisa Carrió.

En ese contexto, se espera el resultado del escrutinio definitivo para determinar con cuántos legisladores a salir se queda la lista de Manes.

ENCUENTRO

En tanto, candidatos y referentes de Juntos de la Segunda Sección Electoral se reunieron ayer en San Nicolás para analizar el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en un encuentro que estuvo encabezado por el intendente Manuel Passaglia.

“Estamos convencidos de que lo más importante está por delante, y tenemos la obligación de convertir el apoyo y el voto que recibimos en más trabajo, soluciones reales y en generar una provincia y un país con mayores oportunidades para todos”, señaló el jefe comunal al cierre del encuentro.

En el encuentro también participaron el primer candidato a diputado provincial por Juntos en la Segunda Sección Santiago Passaglia y los dirigentes de la UCR, Maximiliano Abad y Gastón Manes, entre otros dirigentes y referentes. “La Segunda Sección es el ejemplo de la unidad que necesitamos como provincia y como país para darle respuestas concretas a todos los vecinos. En el voto hubo esperanza y eso reafirma nuestro compromiso”, se indicó.