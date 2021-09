Salones, restoranes y boliches: a la espera de un desahogo post encierro

Hace pocos unos días el Gobierno anunció la flexibilización de las medidas que se vienen instrumentando para prevenir los contagios de coronavirus. En bares, restaurantes, teatros y salones de fiestas se celebró la mayor apertura de las actividades, pero algunos comerciantes hicieron hincapié en la necesidad de seguir respetando los protocolos: nadie quiere pensar en una tercera ola del virus.

Desde la Cámara de Empresarios Gastronómicos de La Plata PULPA se reconoció que tienen puestas todas las expectativas en los anuncios oficiales porque anhelan que la actividad vuelva a ser como en la pre pandemia. “De 350 locales del rubro cerraron unos 150, algunos vendieron la licencia y son negocios que se volvieron a abrir, en general se nota un repunte. Aunque el movimiento no es como el que hubo antes de la pandemia”, consignó un dirigente de la entidad.

Sin embargo, el empresario dejó en claro que muchos tienen temor de que “tanta apertura sea prematura y dentro de un mes y medio vuelva a cerrarse todo por una nueva ola del virus”.

Aunque no hay números exactos de los empleos que se perdieron y la necesidad de trabajar para saldar las deudas contraídas en pandemia es grande, el sector dejó en claro que un nuevo cierre como el que hubo en marzo del 2020 sería fatal para cientos de comercios que resistieron.

Nacha Stevani , al frente de un salón para eventos, aseguró que la gran mayoría de locales del rubro fiestas ya está trabajando. “La gente tiene ganas de festejar y ve con buenos ojos el aflojamiento de las restricciones. Ojalá en algún tiempo se pueda recuperar la capacidad al cien por ciento y el horario en el que se trabajó siempre”, afirmó y agregó que quienes más ansían recuperar la normalidad son los comerciantes vinculados a las fiestas de 15 y casamientos.

“Todavía no hay nada concreto firmado, esperamos con entusiasmo las medidas que nos permitan hacer eventos con normalidad”, explicó.

Después de un año en el que el “parate” fue casi total, en las casas de fiestas infantiles reciben decenas de consultas semanales y aseguraron que los niños reflejan una gran necesidad de ir a cumpleaños, de jugar, de recuperar el protagonismo.

“Se los ve en las fiestas con mucha energía, lo pasaron mal en pandemia y ahora sienten el deseo de estar con sus compañeros, los salones se llenan de niños, no tanto de adultos”, dijo Stevani.

También se espera que se tomen medidas que beneficien al sector porque se explicó que gran parte del trabajo que se hace es para pagar las deudas de alquileres, impuestos y servicios que se contrajeron en el 2020. Algunos cobraron un subsidio de 55 mil pesos, pero dicen que es insuficiente para cubrir los gastos que dejaron 17 meses sin trabajar.

Comercios del rubro integran la Red de Salones de Eventos Seguros que promueven que se siga respetando el uso de tapabocas, el distanciamiento y el uso de alcohol en gel, entre otras medidas.

“En los salones tenemos postas de alcohol y señalética para que la gente no se olvide que estamos en pandemia, que los descuidos no nos lleven a la tercera ola del virus porque con un nuevo encierro no sé dónde iríamos a parar”, apuntó Stevani.

Oscar, fue uno de los comerciantes que tuvo que reconvertir su salón de fiestas en restaurante para pelearle a la crisis que se desató con la cuarentena. En su actual restaurante, cercano a calle 12, trabaja con un aforo del 70 por ciento y ahora se prepara para recuperar el espacio como salón de eventos. “La gente está consultando y nosotros estamos haciendo algunas fiestas que estaban postergadas”, aseguró.

El dueño de un resto bar de largo aliento nocturno en el Centro también expresó su expectativa con relación a los cambios que se anunciaron para octubre. Aunque aclaró que espera conocer los decretos que den marco a los nuevos protocolos para seguir superando los efectos de la pandemia.

“Estamos trabajando y, de a poco, regularizando deudas que quedaron del año y medio que estuvimos cerrados. De todos modos, se nota la falta de dinero en la calle y la pérdida del poder adquisitivo de la gente”, aseguró y describe que el estado de ánimo de la gente que va a su comercio es otro y que observa que disfruta más.

En una cervecería de avenida 60 también se nota el repunte de la actividad, “las cosas están mejor. Nosotros trabajamos hasta las 3. No somos boliche. Por eso, no creo que nos cambie mucho el panorama con los anuncios”, afirmó el titular del local.

Leo Ringer, responsable del teatro La Nonna, consideró que se seguirá trabajando con protocolos y que seguramente se permitirá más aforo. El empresario tiene previsto ampliar la programación de ese espacio cultural.

Santiago, integrante de La Moura, coordinadora de espacios culturales locales, explicó que hasta ahora se trabaja al 70 por ciento y con respeto del protocolo vigente.

Al público se le toma la temperatura, se controla el distanciamiento, los salones tienen ventilación cruzada y se dispone de alcohol en gel. “Esperamos que las próximas fechas se trabaje al 100 por ciento”, señaló.

Algunos comerciantes no resistieron y cerraron o tuvieron que vender

En el sector hay cautela ante la reglamentación inminente de los anuncios