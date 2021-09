“Sexo, drogas y rock and roll”: la Zona Roja, un territorio fuera de control

“Descubrieron América”. La frase, cargada de ironía, pertenece a un habitante de la llamada Zona Roja platense, donde hace años conviven con la venta de droga enmascarada en la oferta de sexo callejero. Se sabe que muchas personas tienen en esa actividad su forma de sustento diario, pero también se conoce que “hay delincuentes que se aprovechan de la situación para hacer caminar la falopa”, agregó la misma persona, a la que nadie le contó lo que pasa. Lo percibe con sus propios ojos, cuando empieza a caer la tarde y los rostros que se ven por el barrio ya no le resultan tan familiares.

Los vecinos, demás está decirlo, tienen mucho miedo. Por eso la gran mayoría decide guardarse en sus casas y salir cuando es estrictamente necesario. Se organizan con las compras y otras actividades, para no exponerse a situaciones que nunca se sabe cómo terminan.

Después de las ocho de la noche, estar afuera es sinónimo de peligro. “Hay paradas clave y, lo que mostraron las cámaras, es algo que está ahí en forma permanente”, expresó el frentista, cansado de la falta de seguridad.

Se refería al programa de Jorge Lanata, PPT, que el domingo a la noche presentó una cámara oculta con las pruebas de lo fácil que resultaría, por ejemplo, comprar cocaína en la esquina de 1 y 61, a pocos metros de varias dependencias policiales de la Ciudad.

“Para nosotros no es ninguna novedad. Lo venimos denunciando hace mucho tiempo y pidiendo que las autoridades tomen cartas en al asunto. Algo que nunca termina de suceder, vaya a saber por qué”, agregó el mismo vecino (ver aparte).

La Zona Roja comprende el sector de las calles 1, de 60 a 67; 2, de 63 a 70; Diagonal 73, de 4 a Plaza Matheu, y 115, de 63 a 68.

Principalmente, de acuerdo a distintas fuentes, sería territorio de venta de cocaína en operaciones de narcomenudeo.

El informe de Lanata graficó que por una dosis de esa sustancia se llega a pagar 1.000 pesos.

“Marihuana también hay, aunque es un mercado insignificante, de algún porro que otro”, aclaró un vocero calificado.

La droga proviene de otros puntos del país, aunque habría acopiadores locales, que después la distribuyen en pequeñas cantidades y de dudosa calidad.

En los últimos tiempos se han realizado diversos operativos a partir de esta problemática, aunque es indudable que la actividad ilegal no se ha frenado, porque las denuncias siguen en pie.

En Argentina, el kilo de cocaína se llega a pagar más de un millón de pesos. Su costo aumentó en tiempos de pandemia por los densos controles en la circulación que provocó escasez. Si bien ahora hay una mayor apertura, difícilmente los narcos estén dispuestos a rebajar sus ganancias, por lo que esos valores es muy probable que se mantengan.

UNA LUCHA INCANSABLE

“Pareciera que si sale en un canal de aire de Buenos Aires las cosas recién se descubrieron. Pero tenemos venta de drogas en la zona roja desde hace 15 años”, afirmaron desde la asamblea vecinal de El Mondongo en medio de las repercusiones por las imágenes presentadas en el programa de El Trece.

“Escuchamos que dijeron que no había denuncias y que por eso no intervenían. La verdad, no lo podemos creer. Ya nos comunicamos con gente del Ministerio de Seguridad para saber de dónde había salido semejante barbaridad. Tenemos más de 40 presentaciones entre la Justicia Federal y la Provincial. Ahora, quedaron en averiguarnos quién fue”, mencionó un representante de esa institución.

La Zona Roja abarca 1, de 60 a 67; 2, de 63 a 70; Diagonal 73, de 4 a Plaza Matheu, y 115, de 63 a 68

“Como siempre, todos se lavan las manos. Pero se movió bastante el avispero. Que lo diga Lanata impacta bastante. Y es lo que vemos en el barrio hasta las 8 de la mañana, todos los días”, expresó.

Acerca del drama del narcomenudeo en la Zona Roja, el asambleísta denunció que la venta de droga “nunca dejó de existir”, aunque “mermó a partir de las denuncias”, cuando son seguidas de operativos o allanamientos.

Por otro lado, se refirió a la batalla que vienen librando los vecinos contra la venta de cocaína, al señalar que “varios ya fuimos amenazados de muerte, por eso la gente del barrio tiene bastante miedo. Está asustada”, lamentó.

En medio de los ecos por el informe de PPT, el dirigente volvió a insistir con un histórico reclamo: “Pedimos la erradicación de la Zona Roja, trasladarlo a la zona del Bosque. Salió de la intendencia la propuesta, nosotros la aceptamos y juntamos más de 15 mil firmas para avalar en su traslado, aunque nunca avanzan”.

“Si prostituirse es una fachada o teatro para ocultar la droga, nosotros necesitamos que la Zona Roja esté en otro lugar, que se le dé iluminación y medidas de seguridad. Han encontrado hombres del Conurbano disfrazados para vender acá”, amplió.

En tanto, aseguró que “tenemos problemas con el Comando de Patrulla. Hace varios meses que venimos reclamando rondines, ver pasar a los móviles. Pero hay 64 patrulleros y esa cantidad no alcanza para toda el partido de La Plata, que es enorme y con grandes extensiones rurales”.

“Hemos hecho varias caravanas, pero en el Ministerio no nos dan bolilla. Vallaron todo como si fuéramos guerrilleros y somos vecinos comunes y corrientes. No es para hacer lío ni nada. Así nos tratan, de esa manera”, completó con una inocultable indignación a cuestas.

“En La Plata todo el mundo sabe en dónde comprar drogas. Eso está pasando. Fue una sorpresa lo que salió en la televisión. Esperemos que tengan las denuncias para reflejar lo que está ocurriendo”, concluyó.