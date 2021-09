Revelan detalles de la separación de Gago y Dulko: ¿lo encontró en la cama con su mejor amiga?

La separación de Fernando Gago y Gisela Dulko fue una verdadera bomba. Tan es así que la noticia hasta cruzó la frontera. La pareja, que estuvo casada durante 10 años tras otros dos de noviazgo, habría entrado en crisis porque la extenista lo habría encontrado al DT en la cama con su mejor amiga. Motivo más que suficiente para terminar la relación y que la historia termine en divorcio.

Esta mañana, en el programa de Ángel De Brito, la panelista Cinthia Fernández reveló: “Se confirma que Gisela ya empezó las conversaciones para iniciar los trámites de divorcio. No es que hay posibilidad de reconciliación por el momento”. Además contó que “ella está destruida, la está pasando muy mal. De hecho, se mudó de su casa de Nordelta y se fue a vivir a San Isidro" y que hasta "cambió a los chicos de colegio”.

"Ella abrió la puerta y los encontró”, recordó la panelista y ex candidata a diputada, quien también reveló que la supuesta tercera en discordia era la mejor amiga de Dulko. “Hace dos años empezó esta amistad, iban los cuatro juntos (Dulko y Gago y la supuesta amante del exfutbolista con su pareja) para todos lados”, aseguró.

El nombre del marido de la mujer en cuestión apareció por primera vez en escena y, ante el pedido de las “angelitas”, Fernández manifestó que “él es abogado y trabaja en América TV en la parte de comerciales. El también está destruido”. Pero también dijo que ayer, se comunicaron desde el entorno de la supuesta amante de Gago para desmentir toda la información que había revelado y sacudió al mundo del espectáculo y el deporte. Según contó, “se contactó una tal Andrea, para mí es Verónica, y me dijo que toda mi versión era mentira. Lo cual queda desestimado cuando el abogado de Dulko me confirma el divorcio”.

Y agregó: “Me negó algo que ni siquiera llegué a contar acá, una situación muy jugosa en la puerta del colegio”, al tiempo que De Brito le pidió que contara algo que aún no había revelado: “El rumor es que esta señorita habría ido a buscar al colegio a sus hijos (tiene dos) y una mamá le dijo: ‘Che, no da que vengas así vestida provocando a todos los tipos’. Ella es fit, está súper marcada, tiene un lomazo”. Más tarde hizo referencia a que “salta del fondo una mamá y dice: ‘Sí, si total ya te acostaste con mi marido’. Y no termina ahí. ‘Y con el mío también’, dice otra. Se armó terrible escándalo”.