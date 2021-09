Detectan un caso de cepa Delta en un barco filipino fondeado frente a la costa en Ensenada

Un tripulante de un barco de bandera filipina fondeado en la rada del Puerto La Plata, dio positivo de cepa Delta de Covid, en tanto se esperan los resultados de los análisis a otros dos marineros que habrían tenido contacto estrecho y que fueron internados en el Hospital Cestino de Ensenada. El primer paciente, con cepa Delta confirmada, fue trasladado a un nosocomio en la capital federal. En tanto, el resto de la tripulación de la nave se encuentra a bordo y aislada, indicaron fuentes sanitarias y de seguridad de la comuna de Ensenada.

"No tocaron tierra", dijo a EL DIA.COM Marina Esteves, titular de Salud de Ensenada, que explicó que el barco, un cerealero, proviene del puerto rosarino de San Lorenzo y en el hay siete tripulantes filipinos sintomáticos "que fueron hisopados".

La profesional de Salud dijo que "el primer caso que requirió derivación fue a Buenos Aires con traslado en helicóptero, no hubo contacto con tierra".

Esteves indicó que "con el correr de los días hubo otros dos casos y hace 72 horas se hizo una nueva evaluación médica en el barco que determinó que dos de los tripulantes debían ser internados".

"En esos dos casos, y con corredor sanitario porque siempre los tomamos como posibles Delta, los evaluaron en el Hospital Cestino y uno fue trasladado al Hospital de Covid", dijo Esteves, en referencia al centro de salud especial que el municipio ensenadense construyó en Punta Lara a poco de iniciada la pandemia. El otro paciente sigue aislado en el Hospital Cestino, en el centro de Ensenada.

"El caso que fue trasladado a Buenos Aires dio Cepa Delta y hay grandes chances de que también sean de la misma variante los otros dos, pero no es una certeza", indicó Esteves.

"Desde hace un tiempo que, sabiendo que en Ensenada tenemos posible ingreso a la Cepa Delta tuvimos reuniones con empresas que reciben camiones de otros países, como YPF y también con el Puerto de manera conjunta con Prefectura y Sanidad de Fronteras. Hubo barcos con casos positivo, pero no se bajó a nadie porque no puede bajar nadie a tierra, el médico sube y controla, se los atiende con todas las medidas del caso y si hay extranjeros se extreman las medidas, se ajustan protocolos para no exponer a nadie porque se arman corredores sanitarios seguros para que no haya fuga de casos. La idea es contener: nadie baja del barco", puntualizó Esteves.

Por su parte, el titular de Seguridad ensenadense, Martín Slobodian, dijo que "todo se está haciendo de acuerdo con lo que marcan los protocolos y dentro del corredor sanitario. No hay posibilidades de que ningún tripulante toque tierra porque el barco está muy lejos de la costa, en esa línea en el horizonte que solemos ver cuando vamos a Punta Lara", graficó,