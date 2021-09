Manes, a los jóvenes: “En una semana podrán rebelarse”

Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por el espacio Dar el Paso dentro de la alianza Juntos en la Provincia, le habló a los jóvenes en Bahía Blanca y les dijo que “tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes. Ser joven es muy difícil en este país. No creen en la educación como motor del desarrollo, no creen en la política, no creen en las instituciones. Pero tenemos que decirles que luchen, que no acepten las cosas como están, porque cuando los jóvenes lucharon en la historia de la humanidad, pasaron cosas inimaginables. Y tenemos que decirles a los jóvenes que en una semana tenemos la posibilidad de rebelarnos. Rebelarse contra el sistema no es no ir a votar, es ir a votar en contra de los que dicen tener experiencia y llevaron al país a este desastre”

En el mismo sentido, Manes sostuvo que “la única manera de cambiar esto es entre todos, es con este espiral que está naciendo en toda la provincia de Buenos Aires, y saben qué? Tengo una mala noticia para el sistema que no quiere que nada cambie. Esto que está pasando en Buenos Aires, está pasando en todo el país. La sociedad se está rebelando”.

Manes tiene previsto encabezar hoy a las 16 un acto en Plaza Moreno, en La Plata.