José María Muscari: “Siempre me identifiqué con el concepto de influencer”

“Una de las cosas más claras que tengo es que, como creador, soy inclasificable: puedo al mismo tiempo bailar en la pantalla de Tinelli y dirigir una obra en el San Martín; actuar en Carlos Paz con Nazarena Vélez y dirigir una obra de Lorca”: así se define José María Muscari, en diálogo con EL DIA, en un momento en que dirige en el Gorrit Art Center “Sex”, el éxito teatral que sobrevivió a la pandemia apostando a lo virtual, mientras prepara para el Multiteatro “Perdidamente”, una obra que, dice, es “el opuesto a ‘Sex’”, una comedia “de texto” centrada en el cerebro antes que en el sexo, en base a conceptos de Facundo Manes.

Y a esa agenda habitualmente llena del dramaturgo agrega desde el martes a las 12 “Virtuales”, programa que creó y conduce para Canal (á) donde se quita el traje del teatro y se pone el del entrevistador para charlar con las nuevas “personalidades digitales” sobre redes sociales, generación de contenido, nuevos lenguajes, el mundo digital y la cultura de las nuevas tecnologías.

Una mirada desde adentro sobre cómo “se genera cultura desde las nuevas tecnologías”, que Muscari desarrollará en charlas con figuras como Cande Molfese, Lucas Spadafora, Flor Jazmín Peña, Fede Cyrulnik, Señorita Bimbo y otros, con quienes, adelanta el conductor, también charlará de las problemáticas que interesan a esta generación emergente, “temas candentes de la sexualidad a la comida, que fue un verdadero boom en la pandemia, desde el humor a la construcción del consumo”.

- ¿Cómo nace “Virtuales”?

- A mi siempre me gustó entrevistar. Tuve varios años mi propio programa de entrevistas en el canal de la Ciudad, “Muy Muscari”, y durante todo el verano pasado tuve un ciclo de entrevistas en IP, que también eran entrevistas a fondo que disfruté hacer. En paralelo, me parecía, siendo un consumidor de la pantalla de Canal (á), que faltaba un ciclo de entrevistas, de pensamiento, en relación a cómo las redes impactan en la cultura. Lo propuse al canal, a ellos les encantó y así surgió “Virtuales”.

“La tecnología hace que un montón de gente esté ya consumiendo los ensayos, la formación del elenco, cómo va tomando forma el espectáculo, y esa es una nueva marquesina”

- Sos usuario de redes, asiduo posteador, utilizás tus redes para mostrar tus espectáculos. ¿Qué oportunidades le brinda a la cultura la esfera virtual para vos?

- Mirá, voy a contar una anécdota que me parece muy simbólica: el 22 de septiembre estreno un espectáculo nuevo, “Perdidamente”. Hicimos las fotos, las marquesinas, y le insistí a Carlos y Tomás Rottenberg, que son los productores y los dueños del teatro, que pongamos las entradas a la venta. Carlos me decía: “No, no vamos a poner entradas a la venta, se ponen 10 días antes, cómo las vamos a poner a la venta que no hay puerta, no hay marquesina, no hay nada”. Yo insistía, porque la tecnología hace que un montón de gente esté ya consumiendo los ensayos, la formación del elenco, cómo va tomando forma el espectáculo, y esa es una nueva marquesina, por decirlo de alguna manera. Finalmente pusimos las entradas a la venta, y se vendieron un montón de entradas. Y hoy vino Carlos Rottemberg al ensayo, y le dijo a Leonor Benedetto que no podía creer que tras tanto tiempo, tenía que entender porque le había dicho Muscari que hay una nueva marquesina, y que la marquesina es virtual. Esto está súper relacionado al programa: queremos pensar la cultura desde un nuevo lugar que no es convencional. Leonor me decía el otro día: “Me doy cuenta que hay un montón de cosas que he dicho y que no sé qué impacto tienen en el otro”. Pienso que las redes de comunicación son un poco eso: tenemos la posibilidad de poder construir desde lo inmediato, a diferencia de la televisión, tu propia audiencia. Eso me resulta significativo a la hora de construir cultura.

Muscari junto a parte del equipo de “Sex” el día que festejaron las 200 funciones / Web

- Entrevistás a muchos influencers, una idea que la cultura tradicional rechaza, lo mismo que la idea de generar “contenidos”. ¿Cómo te llevás con estas ideas?

-Siempre me identifiqué con el concepto de influencer: es alguien que logra influenciar. No tengo la pelea que se le genera a mucha gente entre lo peyorativo que sería ser influencer, y lo santo que sería ser artista. Creo que mi verdadera esencia aparece en la cruza de esos fenómenos.

- Está claro que no te parás en la vereda de los “apocalípticos” que piensan que las nuevas tecnologías están matando al arte. Pero, ¿le ves aspectos problemáticos a las redes y sus usos?

- No. En la medida que uno como creador sepa cuál es el momento de encender el celular y cuál es el momento de apagarlo, está todo bien. Para mi es atractivo: cuando yo voy a un ensayo de “Perdidamente”, y dejo el celular en el bolsillo porque me tengo que conectar con el ensayo, estoy haciendo las cosas bien, y cuando saco el celular y quiero capturar un momento del ensayo para subirlo en las redes y conectar a las nuevas generaciones con la iconografía de nuestra cultura popular, representada en Leonor Benedetto o en Ana María Picchio, también siento que estoy haciendo algo bueno, un impacto en la cultura tan poderoso como guardar el celular y ensayar con ellas.

“No tengo la pelea que se le genera a mucha gente entre lo peyorativo que sería ser influencer, y lo santo que sería ser artista”

HACIA LA VIRTUALIDAD

Inquieto por naturaleza, a Muscari, como a todos los artistas, la pandemia puso freno. “El cierre fue muy angustiante”, reconoce el dramaturgo, “y depende de cómo estaba uno parado en la vida te podía devastar. A mi, por suerte, me agarró entero, y pude tener la creatividad para poder reinventarme”: porque, claro, siguió maquinando aún en pandemia para llevar “Sex”, espectáculo que por entonces ya era un rotundo éxito, al espectador cautivo en su casa y rodeado de pandemia.

Y, justamente, lo que permitió la edición virtual de “Sex” fueron las nuevas tecnologías: si en escena el espectador podía seguir a los performers a diferentes cuartos para ver diferentes escenas, en su versión virtual, a través de mensajes de texto hot, cada espectador armaba su propio recorrido.

- Con “Sex Virtual” no apostaste al típico streaming, le buscaste la vuelta al formato para ofrecer algo diferente, interactivo. ¿Cómo surgió la idea de llevar a “Sex” al terreno del sexting?

Muscari junto al elenco femenino de su nueva obra, “perdidamente”

- Hay momentos donde la desesperación te lleva a la construcción. Al principio de la pandemia, cuando la actividad se suspendió, me apareció el escozor que le pasó a todo el mundo. Pero el estar liderando un éxito te coloca en otro lugar. Esa desesperación me llevó durante dos meses a ser muy cauto, a no entrar en la vorágine en la que entraron muchos, de filmar las obras, subirlas y cobrar una entrada. No tengo nada en contra de eso, pero sentía que no me identificaba, que no tenía que ver con la dinámica moderna que planteaba “Sex”, que era una verdadera experiencia. Un día, en una cadena nacional, Carla Vizzotti nos dio el consejo de que las personas que no fuéramos convivientes no tuviéramos sexo ocasional con nadie, que apostáramos al sexo virtual. Cuando lo escuché en ese marco, me alejé de la idea del streaming, y me di cuenta que tenía que construir una experiencia, a partir de lo voyeur, del sexting, ideas que me interesaban: quería sostener la idea que tenía “Sex” en el escenario, esa idea de que vos ibas a ver el espectáculo y podías elegir qué ver, meterte en un cuarto y ver una escena, meterte en el baño y ver otra. Así surgió eso que fue un boom, una experiencia comercial exitosa, vanguardista, que vendió entradas en 25 países, para 200 mil espectadores.

- ¿Pensás que el éxito de la edición virtual, y el éxito de la obra ahora, de regreso a los escenarios, tiene que ver porque en pandemia la gente quiere un poco de calor?

- Lo que te propone “Sex”, y creo que va a ser igual con “Perdidamente”, aunque en otro sentido, es vivir emociones reales. Que es muy distinto a lo que se puede vivir por streaming, o en una película de Netflix, o jugando un juego en red. A lo largo de los últimos dos años estuvimos muy enfocados en encontrar un nuevo disfrute a partir de lo virtual. Y el teatro tiene algo irreemplazable: vos comprás una entrada y vivís una vivencia que no vive otra persona en otro momento en ningún lugar. Eso que vivenciás es novedad pura, es efímero: esa adrenalina de lo irrepetible lo vuelve una experiencia mágica. Y en definitiva, las personas necesitamos un poco de magia para ser más felices.

“El teatro es irreemplazable: vos comprás una entrada y vivís una vivencia que no vive otra persona en otro momento en ningún lugar”

- ¿Cómo ves el futuro del teatro, después de esta crisis profunda causada por la pandemia?

- Trato de ser cauto, pero estoy muy esperanzado. “Sex” ya volvió, se volvió a solidificar como el espectáculo que era, estamos haciendo 8 funciones semanales, somos el espectáculo con más funciones por semana en el mundo. Y por el otro lado, mientras disfruto de lo que va a significar estrenar un programa de corte propio, estoy preparando un espectáculo nuevo, completamente diferente. Yo trabajo en la televisión, en la radio, pero mi columna vertebral es el teatro.

- El espectáculo nuevo del que hablás es “Perdidamente”, una obra que, curiosamente, está basada en textos de Facundo Manes, que ahora está haciendo campaña… ¿Cómo se dio esa cruza?

- Es una obra de ficción que escribí con Mariela Asensio sobre textos de Facundo Manes, sí, pero quiero aclarar: mi interés en los textos de Manes es anterior a su interés en la política. Empecé a interesarme en Manes hace cuatro años, leí sus libros y basándome en cómo él mira las emociones desde la neurociencia escribí este espectáculo que es un texto de ficción que no tiene nada que ver con Manes, es solo una inspiración para construir una ficción. El espectáculo trata sobre lo que hay adentro de nuestra mente, me parecía que lo mejor era abocarme a sus ideas sobre las emociones. Y buscaba en ese sentido un espectáculo opuesto a “Sex”, y no hay nada más opuesto al sexo que el cerebro, que la mente: me enfoqué en una obra de texto, a diferencia de “Sex”, que es un espectáculo performático, y escribimos una comedia frenética, diferente, conceptual, con contenido filosófico. Y con actrices de lujo.