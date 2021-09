El voto de los indecisos que desvela a los candidatos

Si, como escribió Jorge Luis Borges, la duda es uno de los nombres de la inteligencia, la Argentina no tendría de qué preocuparse: según las últimas mediciones, más de 10 millones de personas habilitadas para votar no saben o dicen no saber a quién votarán el próximo domingo. Una cifra que de acuerdo quién mida puede representar el 10, el 20 o el 30 por ciento del padrón electoral del país e inquieta a los candidatos de todos los frentes políticos ante el brumoso comportamiento de ese electorado indeciso.

Un dato a tener en cuenta es que -por definición- estos votantes tienen intención de ir a las urnas. Pero al momento de ser consultados no decidieron su voto o bien se niegan a decirlo porque los ruboriza hacerlo en público (lo que en política se conoce como “voto vergonzante”).

Por eso es que en unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) atravesadas por la atipicidad de la pandemia, un creciente enojo ciudadano y, en consecuencia, el presagio de un marcado ausentismo (la mayoría de las encuestas prevé una abstención mayor que la diferencia entre el primero y el segundo), los indecisos emergen como una preciada presa en la recta final de la campaña.

¿Por qué boleta se decidirán finalmente esos votantes dubitativos, aquellos que, por ejemplo, en 2019 abonaron al triunfo del Frente de Todos (FdT) y no saben si volver a hacerlo? ¿Irán a votar aquellos que todavía recelan de todos los candidatos? Y, ¿en caso de no asistir, a quién terminará beneficiando el que no concurre? ¿A la oposición o el Gobierno?

Son preguntas que se hacen a ambos lados de la grieta y que para los analistas resulta difícil responder. Sí hay una coincidencia generalizada en que “el enojo con el Gobierno es grande” pero que, aún así, el Frente de Todos podría imponerse por una leve ventaja sobre Juntos por el Cambio.

No obstante, el oficialismo es el que más arriesga en esta elección. Así lo expresaron en declaraciones periodísticas desde la consultora Opinaia: “Como concepto general, FdT es el espacio político que presenta mayores dificultades para retener el voto de 2019”.

En esa línea, un sondeo de Synopsis analizó que más de la mitad de los ahora indecisos en 2019 votaron la fórmula Fernández-Fernández: concretamente, un 55 por ciento de los que todavía no decidieron su sufragio hace dos años eligieron a Axel Kicillof en la Provincia, mientras que esa cifra supera el 60 por ciento a nivel nacional.

También para la consultora Trespuntozero, entre 7 y 8 de cada 10 indecisos han votado a Alberto Fernández. Y si en el enuciado la encuesta nombra candidatos en lugar de frentes políticos, la repregunta beneficia a veces a la precandidata a diputada nacional por el oficialismo en la Provincia, Victoria Tolosa Paz, pero también a Diego Santilli o a Facundo Manes, que compiten en la interna opositora de Juntos. Un salto ideológico que abre interrogantes y desconcierto.

“La gran incógnita es adónde va una masa de votantes peronistas que se muestran distanciados de la propuesta original del FdT de 2019”, acotó en declaraciones a la prensa el director de la consultora Opina Argentina, Facundo Nejamkis, para luego considerar que “Juntos por el Cambio está más o menos en los mismos niveles de la elección anterior, mientras el oficialismo aparece muy lejos de los 52 puntos de Kicillof. Y eso dificulta la medición”.

Algo que también empiezan a advertir los consultores es que el malestar con la marcha del Gobierno estaría impactando en el Conurbano, donde la coalición oficialista terminó de escribir su regreso al poder en 2019. Ese enojo, barruntan algunos analistas, podría beneficiar a la oposición. Pero también podría ser que esa bronca se exprese directamente dándole la espalda a la elección, sin necesariamente votar por opciones opositoras.

El preciado voto joven

Hay entre los indecisos muchos votantes jóvenes, un segmento al que los candidatos -sobre todo en las redes sociales y con más slóganes que propuestas- dirigieron sus discursos en la última semana.

Acaso con aceptando la lamentable certeza de que es en los menores de 25 años y los niveles sociales bajos de la provincia de Buenos Aires donde “la insatisfacción con la política llega al 30 por ciento de los consultados”, tal como observó Juan Mayol, de Opinaia.

Sucede que buena parte de los casi 10 millones de chicos y chicas de entre 16 y 29 años habilitados para votar cargan con el lastre de haber tenido que abandonar los estudios durante el cierre de las escuelas que infligió la pandemia o el desempleo, que en las mujéres jóvenes roza el 25 por ciento, según los últimos datos del Indec.

Es en ese contexto que Lucas Romero, de Synopsis, detectó entre los jóvenes “mayores niveles de indefinición, de desencanto, de apatía, de desilusión con la situación política” tras haber votado “mayoritariamente” al Frente de Todos en el 2019.

“Los jóvenes buscan espacios, pero no se sienten interpelados”, resumieron desde Management & Fit sobre este sector “más indefinido, porque no es seguro que vayan a votar y no es seguro que, si van, voten a alguien”.

Pero quienes sí lo hagan, ¿a quién votarán? “En los jóvenes hay más liberalismo, hay más izquierda, hay más indecisos. Hay más disgusto”, responden desde la consultora Giacobbe & Asociados, donde agregan que “las generaciones nuevas no pegan con el kirchnerismo, pero tampoco pegan con Juntos por el Cambio”. Y mientras las coaliciones tradicionales pretenden seducirlos aggiornando sus discursos, ellos buscan algo nuevo.

Algo que para los analistas podría terminar radicalizando el voto joven: una parte desencantada con Juntos por el Cambio podría inclinarse por José Luis Espert o Javier Milei (que con su propuesta antisistema penetra entre jóvenes). Pero también la izquierda trotskista podría crecer con este nivel de enojo juvenil.

Así y todo, en el oficialismo siguen confiando en una victoria en la Provincia (donde se dará la batalla crucial) “por no menos de 5 puntos”. Mientras en Juntos aceptan una derrota por una diferencia que podría estirarse hasta los 8. Eso si los sondeos, que fallaron en masa en 2019, esta vez no se equivocan.