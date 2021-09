El Ruso y Milito: cada cual atendió su juego y todo terminó a mano en UNO

Los entrenadores Ricardo Zielinski y Gabriel Milito volvieron a toparse con dos estilos diferentes muy marcados. El Ruso y el Mariscal, como en la fecha 13 del torneo pasado, se reencontraron al borde de la línea de cal y le pusieron un condimento especial a la tarde.

Cabe señalar que durante ese choque disputado en mayo pasado, el entrenador del Bicho cuestionó las formas de jugar del albirrojo de la mano del Ruso. La frase de Milito que captó la TV fue contundente cuando una pelota que cruzó todo el campo por la vía área, complicó a la defensa del equipo de la Paternal: “Ese juego directo del ort..”.Claro que el técnico pincha, al escucharlo tras el partido, no se quedó en el molde y reconoció que no le había gustado la reacción de su colega: “La verdad que sí, me molestó, porque yo trato de no opinar. Pero soy respetuoso y prefiero dejarlo ahí antes de decir alguna cosa de la que después me arrepienta”, dijo en su momento el técnico estudiantil.

Cuatro meses después de este encontronazo volvieron a cruzarse y ambos afianzaron sus ideas futbolísticas dentro del campo. Estudiantes priorizó su solidez, buscó por arriba cuando lo consideró necesario e intentó jugar cuando pudo.

Por su parte, el Mariscal, como ya supo hacer en el Pincha, priorizó la tenencia de pelota, acumulando pases en la zona media y buscando abrir huecos en la defensa rival a partir de la lateralización.

El técnico del Bicho copó el mediocampo y en el primer tiempo anuló el circuito de juego que suele tener Estudiantes a partir del primer pase de Jorge Rodríguez y la dinámica de Fernando Zuqui.

El duelo táctico de la etapa inicial fue ganado por el técnico visitante más allá de que tampoco demostró demasiada superioridad desde el juego. Sí contó con algunas ocasión de gol en los pies de Gabriel Florentín que se fue cerca del poste derecho de Mariano Andújar pero no mucho más.

CAMBIÓ EL RUSO Y MEJORÓ EL PINCHA

La idea inicial de Ricardo Zielinski fue plantar un claro 4-4-2 con dos delanteros de área. Jaime Ayoví y Francisco Apaolaza fueron los referentes del ataque pero la pelota nunca les llegó limpia a lo largo de los primeros 45 minutos.

El duelo táctico fue ganado por Milito en el primer tiempo hasta que el Ruso decidió cambiar

El del Magdalena batalló solo y peleó todo lo que pudo, pero lejos estuvo de contar con alguna ocasión manifiesta de gol.

Por su parte, el ecuatoriano, muy cortado respecto a la línea de mediocampistas, intentó presionar muy solo a los defensores del rival que siempre tuvieron libertad para salir jugando, sobre todo en esa primera parte. El Bicho comenzó a construir desde el fondo porque el Pincha se lo permitió.

En el segundo tiempo la cosa fue diferente yEstudiantes reaccionó después de la media hora cuando el rival terminó poniéndose en ventaja. Zielinski movió el banco, puso a Matías Pellegrini y modificó el esquema táctico.

El Ruso sumó más gente a la zona media cerrando a Juan Manuel Sánchez Miño y el zurdo de Magdalena se paró contra la banda izquierda, yendo y viniendo y también tomando el callejón del medio para darle la dinámica que el equipo no había tenido en el primer tiempo.

De esta manera, esa hegemonía que había exhibido el visitante en el círculo central se fue apagando y Estudiantes comenzó a crecer hasta que pudo alcanzar el empate.

MILITO ACERTÓ CON EL CAMBIO DE ESQUEMA

Argentinos Juniors llegó al estadio de UNO con el equipo sin definir. Si bien se esperaba el regreso a la titularidad de Gabriel Hauche, Milito decidió sorprender en la previa, incluso con un cambio de esquema.

Por primera vez en el torneo, el entrenador dejó de lado la línea de tres en el fondo y además resignó el ataque con dos punteros. Para enfrentar al Pincha definió un 4-1-4-1 con el afán de disputar el partido en el círculo central pero a partir de la tenencia de la pelota. El entrenador lo logró durante gran parte del encuentro hasta que Zielinski dijo basta y emparejó el trámite con las mencionadas variantes. Así fue que el duelo desde los bancos terminó a mano y con cada cual atendiendo su juego.