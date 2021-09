Manes llamó a votar su lista “para que no vuelva más el kirchnerismo”

Con el respaldo de la plana mayor de la Unión Cívica Radical (UCR) y ante una multitud, el primer candidato a diputado nacional por la Provincia en la lista radical dentro de Juntos, Facundo Manes, convocó anoche a votar por su espacio porque, insistió, “somos la mejor opción para ganarle al kirchnerismo”, a la par que envió un mensaje a sus socios del PRO: “Queremos ganarle al kirchnerismo en las primarias del domingo y en las generales de noviembre, porque ya les ganamos y volvieron. Ahora, además de vencerlos, hay que transformar el país para que no vuelvan más”, sentenció.

Acompañado por la también precandidata a diputada nacional de su nómina, Danya Tavella, y referentes radicales de peso como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el mendocino Ernesto Sanz y el senador Martín Lousteau, entre otros, Manes cerró su campaña en un club de barrio de Quilmes, desde donde también llamó a “recuperar el país en el que ser honesto, trabajar y educarse sea sinónimo de movilidad social”.

Pero para eso, “no podemos apelar a las mismas prácticas, fórmulas y dirigentes de siempre”, advirtió el neurocientífico que llamó a vencer al kirchnerismo “juntando los votos originales de Cambiemos, pero también los de quienes que no nos votaron o los de aquellos que se alejaron defraudados y ahora vuelven a confiar en Juntos”.

El candidato radical pidió además “superar la grieta que nos embrutece y nos empobrece” para salir de la que denominó como “la mayor crisis de la historia argentina”.

Con referencias a próceres como Sarmiento y San Martín, citas a Piazzolla e interpelando a jóvenes, comerciantes y jubilados, Manes reconoció que “la gente no da más, no cree en la política ni en las instituciones y lo único que pide es educación, educación, educación”, repitió eufórico, hasta que lo interrumpieron los aplausos.

“Tenemos que sumar al votante original de Juntos, al que no nos votó y al que se alejó defraudado”

Facundo Manes

Precandidato lista Dar el Paso

Entonces, retomó el hilo de su discurso para llamar “a convertir la resignación en esperanza” y convocar “a la transformación de la Argentina con la revolución del conocimiento”. También propuso “construir liderazgos colectivos, lejos de los personalismos narcisistas” e instó a “la rebeldía del voto popular”.

Manes, que el domingo enfrentará en la interna de Juntos al exvicejefe porteño, Diego Santilli, envió después un mensaje “a los que dicen que vamos a perder, que son los que no quieren que nada cambie y son los mismos que nos dicen que no tenemos experiencia”. Entonces desafió: “Yo no quiero la experiencia de haber llevado un país potencialmente rico a este desastre, a tener a la mitad de la población pobre o a no poder gestionar una inflación que nos come los salarios. Quiero una nueva experiencia que nos lleve al desarrollo, al progreso y a la movilidad social”.

Para eso, insistió, “hay que invertir en conocimiento. Hoy la economía y la grandeza del mundo están acá”, dijo con uno de sus índices en la sien y que entre sus anhelos se cuentan “una Argentina abierta al mundo, con calidad institucional, sensibilidad social, más inversión en la primera infancia y en educación. No podemos permitirnos más perder un año y medio de clases presenciales como ya ocurrió en la Provincia durante la pandemia. ¡Eso no va más y contra eso tenemos que votar!”, instó cuando ya los aplausos y los vítores de la militancia volvían a interrumpirlo.

ALMUERZO Y RESPALDO RADICAL

El de anoche fue el sprint final de campaña para Manes, que encabezó el acto de cierre en Quilmes después de haber compartido un almuerzo en Vicente López con las principales figuras del radicalismo. Una comida en la que recibió el respaldo del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, del jujeño Morales, el mendocino Sanz, el senador Lousteau, la diputada provincial Alejandra Lorden, la precandidata Danya Tavella, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Joaquín de la Torre y el presidente de la UCR en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad.