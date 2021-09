“Ir a votar es la mejor forma de cambiar la historia”, dijo Santilli

“Entiendo la angustia de la gente, la bronca del que perdió el trabajo o el comercio, o de aquellos que no pudieron llevar a sus hijos a la escuela. Lo entiendo. Pero la mejor manera de cambiar la historia es yendo a votar, porque la ausencia no es la forma para cambiar. Hay que empezar a cambiar con la presencia y el compromiso. Y nosotros tenemos que enfrentar los temas que no dejan estar tranquila a la gente”. Así se expresó el precandidato a diputado nacional de Juntos, Diego Santilli, quien en una entrevista exclusiva con EL DIA cuestionó el manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional y afirmó que el problema de la inseguridad “no se resuelve lanzando chicanas políticas sino trabajando todos los días”.

Santilli sostuvo que en sus recorridas, el planteo por la inseguridad en la Provincia es recurrente. “Una ciudad donde sus ciudadanos viven seguros, es una ciudad donde se detiene a los delincuentes, se los condena y cumplen esa condena. Y para detenerlos hay que poner a los policías en la calle. Nosotros lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires. Había 6 mil policías en la calle y pasamos a 19 mil, porque muchos estaban realizando tareas administrativas. Esto hay que hacer en la Provincia, porque hay entre 10 y 15 mil policías que están haciendo trámites o tomando denuncias en las comisarías. Y para que la detención no sea en vano, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Hay que avanzar sobre una reforma al Código Procesal Penal para que los delitos violentos como el robo a mano armada, homicidio, violación y narcotráfico, no sean excarcelables. No puede ser que por hacer un curso, a los delincuentes de delitos violentos se les conceda salir con la mitad de su condena”.

Al ser consultado sobre si en una campaña en la que se habló de astrología, “garche” y porros faltaron propuestas, expresó: “absolutamente. Por eso he planteado en estos 45 días propuestas en educación, por ejemplo. Hay que ir a buscar a los chicos que abandonaron la escuela, el Estado tiene que decir cómo lo va a hacer, porque si no son 500 mil familias que no van a tener una oportunidad mejor. Hay que declarar la obligatoriedad de la evaluación educativa, porque evaluar no es buscar el error, es ver qué nos falta, en qué tenemos que mejorar. Y el tercer tema es la emergencia educativa en términos de infraestructura y de equipamiento, en términos de conectividad, para ir resolviendo los problemas del sistema educativo. Presenté proyectos en trabajo, en seguridad, en salud. Todas propuestas sin entrar en ninguna chicana y en ninguna agresión”.

Santilli competirá en la interna de Juntos con el radical Facundo Manes y el precandidato del PRO se refirió a los chisporroteos que se produjeron en la campaña. “Siempre hay tensiones cuando hay una Primaria. Más allá de eso, lo más importante es que el domingo a la noche o el lunes a la mañana estemos juntos para enfrentar los problemas de la gente. Facundo y yo vamos a estar trabajando juntos y en términos políticos enfrentar a nuestro adversario que es el kirchnerismo. Eso es lo que nos pide la sociedad y es lo que vamos a hacer”, señaló.

¿Podrá el candidato ganador de la interna arrastrar los votos del derrotado?, se le preguntó. “Esta es una Primaria en la que la sociedad va a decidir cómo se integra la lista. Y una vez que eso ocurra, vamos a ir juntos a la elección. Me llevo bien con Facundo, así que espero que este domingo o el lunes estemos juntos”.

LA INTERNA

Respecto del manejo de la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández, Santilli dijo que “fue malo. Así como fue bueno al principio cuando convocó a todas las fuerzas, después algo pasó y se dejó de escuchar a la sociedad. Los comerciantes te decían que querían trabajar con una cuarentena inteligente de la puera hacia afuera, con sentido común. Parecía que la cuarentena debía ser eterna. Cuando los papás y las mamás te decían que teníamos que volver a la escuela, era cerrar todo. Cuando había que ir a buscar las vacunas sin importar la nacionalidad, fueron a buscar las vacunas desde un costado ideológico. No sé si se terminaron enamorando de la cuarentena o dejaron de escuchar”.

Al consultarle por qué la gente debería elegirlo en lugar de a Manes en la interna de Juntos, Santilli dijo que “prefiero decir por qué me gustaría que me votaran. Creo en los proyectos colectivos y no en los personales. Me acompañan intendentes que tienen una gestión donde se puede ver cómo todos los años se progresa y se mejora en sus ciudades. Y porque me vengo a comprometer. Tengo la experiencia de haber afrontado los temas de educación, de salud, de seguridad, que han mejorado muchísimo. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires bajó un 60 por ciento el delito de motochorros. Tengo compromiso, vengo a enfrentar los problemas y a resolverlos. No hay soluciones mágicas, hay un equipo que quiere trabajar y mejorar y quiere poner el cuerpo para vivir un poco mejor”.