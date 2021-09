Vidal: “Esta elección también es sobre valores”

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), por la ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal cerró ayer su campaña rumbo a las PASO con un acto en la Rural de Palermo, donde convocó a decirle “basta” al kirchnerismo.

En compañía del ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Vidal aseguró que “esta elección no es solo sobre propuestas, es sobre valores, sobre quién te miente y quién no, sobre quién te somete y quién te quiere pobre, sobre eso es esta elección”.

Con la banda de sonido “Juntos” de Abel Pintos sonando de fondo, Vidal subió al escenario, desde donde lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional, propuso transformar “el enojo en un basta” en la próxima elección legislativa y postuló a JxC como el instrumento de “salida” de la “angustia” que tienen los argentinos.

“¿Saben que les tenemos que decir este domingo muy fuerte? Que a pesar de todo esto no pudieron con nosotros”, sostuvo Vidal, última oradora del acto de cierre, en el que hablaron Rodríguez Larreta y otros candidatos.