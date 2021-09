Indignación en el Centro: le taparon el comercio con afiches de la campaña y acudirá a la Justicia

En la previa de las PASO a desarrollarse el próximo domingo, un comerciante del centro de La Plata manifestó su indignación con las distintas agrupaciones políticas que competirán en la Ciudad. Según acusó, le arruinaron la fachada de su local con carteles proselitistas. Por ese motivo, puso el grito en el cielo y adelantó que acudirá a la Justicia.

El damnificado se identificó como José Luis, titular de una dietética de 6 y diagonal 80, pleno centro de la Ciudad. El hombre remarcó que no dejará pasar por alto lo sucedido y que acudirá a la Justicia para presentar una demanda por el perjuicio que le ocasionó la pegatina de afiches políticos.

"El problema es que me han destruido la fachada. No creo en ningún político. Y esto me demuestra que son todos iguales. Me hicieron un desastre", denunció el dueño de la dietética.

"Voy a concurrir a la Justicia, a la Defensoría de Pueblo y a la Junta Electoral", manifestó el hombre en busca de que se tomen medida para evitar futuras pegatinas en el lugar.

"Las cámaras principales de la Ciudad están en la puerta de mi negocio. Lo están viendo, se están comiendo un delito y nunca llamaron a la policía. Lo que me interesa es que se conozca esta situación", afirmó.

Consultado acerca de por qué no quitó los carteles políticos, dijo que por un lado "lo dejé así en representación de los que buscan el voto ciudadano, ya que de esta manera logran todo lo contrario, porque el ciudadano se aleja de ellos".

El comerciante remarcó que "antes hacían pegatinas y uno bajaba los carteles sin inconvenientes, pero ahora le ponen un pegamento que te saca la primera capa de pintura". "Eso es un problema económico. Han arruinado el microcentro de la Ciudad. Es una situación de locos", protestó.

Respecto de los comicios generales a desarrollarse en noviembre, sostuvo que "espero que no se repita". "El centro es un mamarracho y yo soy una víctima", comentó.