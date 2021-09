“Imagine”: a medio siglo del lanzamiento de la utopía musical de John Lennon

Todos recuerdan aquella portada azulada y nubosa, porque el disco estuvo en formato vinilo primero, y en CD después, en casi todos los hogares de varias generaciones. El 9 de septiembre de 1971, John Lennon sacó al mercado “Imagine”, su segundo álbum en solitario, con diez temas que conforman una carta de amor del Beatle a su esposa Yoko Ono e incluyen la canción homónima, el tema que abre el álbum con ese piano inmortal y que sigue siendo el himno de la paz por excelencia medio siglo después.

Una canción que apareció en un clima mundial dominado por el horror de guerras como la de Vietnam, la violencia racial y el recrudecimiento de enfrentamientos entre grupos de protestas y fuerzas represoras, pidiendo por la paz y la comunión absoluta entre las personas con una sencilla, pegadiza y bella melodía y una letra que imaginaba un mundo sin fronteras ni religiones.

Una canción que marcó para siempre la imagen de Lennon, aunque, dice el periodista especializado Sergio Marchi, “la gente tiende a simplificar lo que es ser un pacifista. John era una persona bastante compleja, con una variada agenda de intereses. John era mucho más activo e ingenioso y, este mismo disco, alterna momentos donde busca transmitir paz, o donde tiene estados de ánimos más acalorados”.

Como señala Marchi, “Imagine”, la canción (que desde 2017 es considerada coescrita con Yoko Ono, a partir de un video de una entrevista de 1980 en la que John Lennon remarcaba la “influencia e inspiración” aportada por su esposa a la hora de encarar esta composición y señalaba un poema de la artista como fuente directa), es parte de un cuerpo más grande de canciones, un álbum publicado apenas un par de años después de que Lennon tomara la iniciativa de abandonar The Beatles y comenzar su andadura en solitario, en medio de disputas internas, de rumbos artísticos que se disociaban y de una creciente rivalidad con Paul McCartney.

Lennon dejó de creer en el “mito” del cuarteto de Liverpool y se refugió en la artista japonesa, y lanzaría después su primer álbum solista, “John Lennon/Plastic Ono Band” (1970).

Las letras desgarradoras y el sonido experimental del álbum debut de Lennon son resultado de la catarsis emocional provocada por la terapia primal a la que se sometió el matrimonio tras el fin de The Beatles. “Imagine” sería un disco donde ya se respira la superación de esa etapa, pero donde Lennon vuelve a desnudarse y mostrar sus dramas personales, y también su obstinado amor por Yoko.

Lennon se presenta ante Ono como un hombre celoso en “Jealous Man”, le canta a su musa también en “Oh, my love” y el cierre, “Oh, Yoko!”, y pide hacer el amor y no la guerra en “I Don´t Wanna Be A Soldier Mama” mientras ironiza sobre Paul en “How do you sleep” . La portada del asunto la podría haber puesto Andy Warhol, pero John la rechazó y la reemplazó por la emblemática imagen realizada por, claro, Ono.