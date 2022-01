VIDEO. ¡Se picó! El durísimo cruce "en vivo" entre Marta Cohen y el doctor Claudio Zin

El doctor Claudio Zin y la pediatra patóloga Marta Cohen protagonizaron un picante contrapunto durante un diálogo por los autotest y el sistema de testeos en la Argentina. El cruce tuvo lugar en el programa +Info a la tarde, en medio de la visita de la médica recibida en la Universidad Nacional de La Plata al país y previo a su regreso al Reino Unido para continuar con su labor en el hospital de Sheffield, y mientras crecen los casos de coronavirus por la irrupción de la variante Ómicron.

Cohen, quien mantuvo una reunión con la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, abogó por testeos PCR para los trabajadores esenciales que sean casos sospechoso. Y agregó que en caso de dar negativos, también es necesario la realización a posteriori de pruebas inmediatas y más simples para llevar el control sobre la salud.

También dijo que la variante Ómicron "es producto de la estupidez humana". "Si nosotros hubiésemos vacunado al mundo de manera equitativa, a lo mejor no hubiera surgido Ómicron, que surgió en el África subsahariana que tiene muy poca vacunación. Hay una persona vulnerable que se enfermó, le dio lugar a una gran carga viral, mutó y surgió una nueva variante. Eso puede pasar si la cuarta dosis la damos de esta manera si en vez de vacunar a personas de todos los países vacunamos a uno solo", analizó.

En tanto que al ser consultada sobre si el gobierno argentino cometió errores, dijo que "Reino Unidos, Estados Unidos y la OMS que fue la primera que falló, también cometieron. Lo importante es mirar para atrás, corregir los errores y cambiar dinámicas. Hay que cambiar las cosas a medidas que suceden".

En medio del discurso de la profesional oriunda de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, intervino Zin, quien retrucó: “Esto que usted plantea no puede hacerse en la Argentina. No puede sugerirle a la ministra (Carla) Vizzotti que una persona que es contacto estrecho se haga un PCR, que vuelva a repetirlo y después se hagan cinco autotests para todo el grupo familiar. ¿Usted sabe cuánto cuestan?".

Cohen, por su parte, respondió que "no hay peor derrotado que quien se considera derrotado cuando comienza". Mientras que Zin arrojó: "Sí, pero yo no compro quimeras". Así, el diálogo fue ganando temperatura por aproximadamente cinco minutos. "Intento poner un manto de realidad a las cosas porque usted se vuelve a Londres y yo me quedo acá", expresó el médico.

Luego añadió: "Usted piensa que las familias tienen 50 mil pesos para hacerse los test rápidos". "Doctor Zin, por eso pienso que los test deben ser gratuitos para todo el mundo", volvió a responder Cohen. Y aclaró que "yo no tengo ninguna incidencia, yo doy mi opinión". A eso, Zin espetó: "Pero opinar, opinamos todos".

Cohen, en tanto, respondió: "Yo soy argentina y hablo por mi país porque me considero argentina. Vivo físicamente allá y espiritualmente acá. Uno tiene que pensar hacia donde quiere ir y poner metas y con ellas tratar de llegar. No hay que decir esto no se puede hacer en este país".