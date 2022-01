Un sindicalista platense denunció "ataque mafioso" a su casa: "Estamos vivos gracias a mi hija"

Hernán Rossi, dirigente sindical de nuestra ciudad y vinculado a la Unión Personal Civil de la Nación, denunció que fue víctima de un "atentado" a su vivienda y que intentaron prenderla fuego con todos los integrantes adentro, tras haberla rociado con nafta, según manifestó.

El hombre, quien fuera secretario de Interior en UPCN, seccional provincia de Buenos Aires, aseguró en sus redes sociales que "en la madrugada de hoy (por la del 12 de enero) fui víctima de un atentado con características mafiosas", al tiempo que aseguró que "mi familia y yo estamos vivos gracias a mi hija". En ese sentido dijo si la joven no hubiese escuchado ruidos "hoy estaríamos todos muertos".

Según contó, "primero fue una amenaza" ya que el 23 de diciembre pasado "uno de mis hijos, advierte que hay un sobre marrón oficio con mi nombre, en la puerta de mi casa, dentro del mismo una documentación con información personal extraída de un organismo público, adjunto a un estado afiliatorio de mi coseguro, remarcando los nombres de mis dos hijas, que las tengo a cargo y una hoja con una leyenda que decía 'Hernán Rossi seguí con tus boludeces. Agrupación Peronista Los Pibes Chorros'". Y siguió contando se sumó "la permanencia de varios autos diferentes, durante largas horas del día, en la puerta de mi casa, haciendo 'guardia' siempre con dos personas de sexo masculino a bordo, que van rotando".

Rossi, prosiguió con su relato: "Como la amenaza no fue suficiente (...) esta madrugada alrededor de la 1.40 intentaron quemas mi casa, con toda mi familia adentro. ¿Se entiende ? Intentaron quemas mi casa". En la publicación que hizo en Facebook, el dirigente gremial contó que "mi hija mayor, que estaba despierta y que está particularmente sensible a cualquier ruido, por temor, escuchó algo extraño y salió al balcón y se encontró con un hombre que subiéndose a la vereda montado en una moto roció las ventanas con nafta por fuera y colándola adentro de la casa a través de las hendijas y luego prendiendo fuego. Salió huyendo a gran velocidad".

En ese sentido, el sindicalista manifestó que "si Martina (su hija) no hubiera escuchado lo que estaba sucediendo, hoy estamos todos muertos, calcinados, y seríamos otra historia más en las crónicas policiales, como la de Matías Bagnato".

Rossi contó que describió en las redes sociales lo que sufrió "con mi chiquito de apenas 6 años temblando de miedo. A María, la madre de mis tres hijos, aterrorizada en plena recuperación de una enfermedad cruel que no le da tregua, no pudiendo estar sometida a stress". Y agregó: "Mi familia entera muerta de miedo y yo sabiendo perfectamente quiénes están detrás de esto, que podrían ser capaces de todo".

Pero luego advirtió que "no podría acusar a nadie, no sé quién es el autor de ambos hechos delictivos", por lo que sostuvo que "la justicia será quien determinará la autoría de estos cobardes y mafiosos episodios, de gente que evidentemente estaría muy desesperada porque les estorbo en algo, que no puedo determinar qué es".

Para terminar, insistió en que "no sé quién es o quiénes son", y manifestó de forma enigmática: "Sólo tengo para decir que, a la luz de los acontecimientos, si tiene cola, cuatro patas y dice guau: ¿qué te parece que es?".

En tanto, Rossi confirmó que realizó la denuncia penal y aseguró que "me encargaré de hacer todo y más para que la justicia alcance al autor material e intelectual del hecho del que fuimos víctimas, y que en el día de hoy apenas alcanzó el grado de tentativa".