Renuevan reclamo de justicia por Nisman

Se cumplen siete años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida días después de denunciar a la expresidenta Cristina Kirchner por el memorándum con Irán, al país que le apuntan por la presunta autoría intelectual del atentado a la sede de la AMIA.

La investigación continúa trabada en los tribunales de Comodoro Py, mientras ayer la otra entidad de la comunidad judía, la DAIA, renovó el pedido de Justicia por lo que considera el “crimen” del fiscal.

“7 años exigiendo el esclarecimiento de su asesinato. 7 años exigiendo justicia”, se puede leer al inicio de un video que se difundió ayer y tiene menos de dos minutos de duración.

Según se puede ver en la grabación, se suceden fotos del fiscal, y se escucha un mensaje del titular de la DAIA, Jorge Knoblovits. “Estuve con Alberto Nisman tres días antes de su muerte. Alberto Nisman no era un suicida. Alberto Nisman era un investigador entusiasta. Alberto Nisman no se suicidó”, aseguró el presidente de la entidad judía.

“Una hoja más en blanco, como blanco está hace 30 años la investigación por el atentado a la Embajada de Israel, como el blanco está hace casi 28 años el atentado contra el edificio comunitario de la Ciudad de Buenos aires y como hace 7 años en blanco está la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman”, advirtió

El 18 de enero de 2015, el fiscal a cargo de la UFI-AMIA apareció muerto en el baño de su departamento de Puerto Madero con un tiro en la cabeza.

Cuatro días antes había denunciado públicamente a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a un grupo de allegados por el presunto encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del acuerdo con Irán, por el cual se abrió una causa judicial pero todos los imputados fueron sobreseídos

De acuerdo a la Cámara Federal porteña, Nisman fue asesinado “en el marco de sus funciones”.

Su fallecimiento se conoció en vísperas el fiscal de ir al Congreso a presentar las pruebas de la denuncia que hoy quedó al borde de la nada.

“Es una decepción lo ocurrido, sin dudas. La verdad que esto no es un modo razonable de terminar un proceso tan importante en la causa que es tan triste para la memoria y el agravio de la Justicia en la República Argentina”, analizó en ese momento Knoblovits. Y se preguntó: “Si no hay juicio ¿cómo sabés que no hay delito?”

El fallo sobreseyó a todos los acusados, aunque las querellas buscan revertir esa decisión en Casación. Mientras tanto, el ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 voló la mutual judía y mató a 85 personas sigue impune.

Los procesados

Mientras, la causa que busca esclarecer cómo murió Nisman tiene en la actualidad a cinco procesados. El principal sigue siendo Diego Lagomarsino, el técnico informático que fue acusado de haber sido partícipe necesario en el crimen por el arma de donde salió el disparo.

El resto de los imputados son los cuatro custodios que debían proteger ese fin de semana al fiscal que denunció a Cristina, implicados en presunto encubrimiento de homicidio e incumplimiento de los deberes de funcionario.

La investigación en este último tiempo sumó el seguimiento de una pista sobre un incendio que ocurrió en la Casa Rosada en la tarde del 17 de enero, un día clave para la causa Nisman.