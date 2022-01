Destrozos y caca: la pesadilla de Gianola con la China y Vicuña

No tienen paz. La China Suárez y Benjamín Vicuña vuelven a ser noticia ahora pero no por algún ribete sentimental en su culebrón amoroso sino por una situación de carácter inmobiliario que los relaciona -y no muy bien- con Fabián Gianola.

Es que según trascendió ayer, la ex pareja le había alquilado al actor una enorme casa en un exclusivo barrio cerrado que, al momento de ser devuelta, habría sido en un estado calamitoso.

Así contaron ayer en “Mañanísima”, el programa que se emite de lunes a viernes por Ciudad Magazine, en el que aseguraron que Gianola se encontró con el horror cuando fue a ver cómo estaba la casa.

En esa vivienda, que está emplazada sobre un terreno de 3000 metros cuadrados y que cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños, dos cocheras, quincho, pileta, comedor diario, living, playroom, barra de tragos y biblioteca entre otros ambientes, la actriz y el actor dieron sus primeros pasos de relación y fue la primera morada que compartieron en 2006 apenas pasada la situación del motorhome.

“Vicuña le pagaba 6 mil dólares por mes a Gianola por esta casa, que alquiló durante dos años, y puso 9 mil dólares de depósito, pero estos 9 mil dólares se los comieron todos los arreglos que tuvo que hacer en esta casa”, manifestaron en el programa que conduce Carmen Barbieri que, por estas horas, atraviesa otro cuadro de Covid-19.

“Tengo data exclusiva de los destrozos que hubo dentro de esa casa. Por ejemplo, una alfombra de lana, hecha a mano, la encontraron con excremento de perro”, aseguró la notera Celina Hernández, una información que rápidamente se viralizó en las redes.

Muchos recordaron algunas versiones de anteriores crisis de pareja en las que Vicuña le reclama orden y limpieza a la China, sobre todo en lo que tenía que ver con las mascotas, en tanto, en su momento, supieron tener ¡12 perros! En alguna nota, el chileno reconoció que no eran muy “maniáticos del orden” y que era él el encargado de limpiar la caca de los perros.