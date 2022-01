Anuncian un paro de trenes para mañana que afectaría a la Línea Roca

Durante la tarde de ayer, la Unión del Personal Superior Ferroviario anunció que este jueves 20 de enero habrá paro total a partir de las 00 horas durante un lapso de 24 horas.

La medida de fuerza afectará al Ramal La Plata, por lo que, desde la Ciudad, habrá que buscar otra alternativa de transporte hacia la zona sur de Conurbano y la capital federal en caso de que la situación se mantenga firme.

En el comunicado difundido por la entidad se acusa “discriminación laboral”. Siempre según la entidad, tras “haberse agotado las instancias de diálogo”, procederán a esta medida de fuerza.

Además de la Línea Roca, la huelga alcanzará también a las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Belgrano Sur y Tren de la Costa, larga distancia y regionales.

El documento difundido con motivo de la convocatoria anuncia la medida de fuerza y luego expresa que “se pone en conocimiento a los compañeros y compañeras y a la opinión pública en general” que la medida se desarrolla “como consecuencia de los sucesivos planteamientos no resueltos y habiéndose agotadas las negociaciones con las empresa S.O.F.S.E (Líneas Sarmiento, Roca, San Martín, Mitre, Belgrano Sur y Tren de la Costa, larga distancia y regionales) que corresponden a discriminación laboral en virtud de las carencias o ausencias de remuneración con antigüedad, pago del refrigerio diario, porcentaje de título universitario y terciario, etc. y por el no reconocimiento de los derechos y beneficios hacia nuestros afiliados y que tienen otros trabajadores encuadrados en otras asociaciones sindicales ”.

Finalmente, la entidad también pidió apoyo a las otras asociaciones que nuclean al personal ferroviario. A la vez, se sostiene que la decisión fue comunicada al Ministerio de Trabajo de la Nación.