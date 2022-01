Deuda: niegan que haya crecido U$S 50.000 millones

El ministerio de Economía negóque la deuda del Estado nacional haya aumentado U$S 50.000 millones durante los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández y destacó la recreación de un mercado interno de financiamiento. “Deuda en dólares no es lo mismo que deuda en pesos. En esta afirmación se pasa a U$S una deuda que se emitió en pesos y que se pagará en pesos”, dijo a través de una serie de mensajes en Twitter.

La cartera que dirige Martín Guzmán explicó que para argumentar que la deuda creció durante los dos primeros años de mandato de Fernández “se mezcla emisión de deuda denominada en moneda extranjera con emisión de deuda denominada en pesos y financiamiento del BCRA al Tesoro”.

Destacó que en diciembre de 2019, cuando asumió Fernández “con una crisis económica y sin acceso a los mercados internacionales, el Gobierno reconstruyó el mercado de deuda pública en pesos para financiar políticas públicas y no depender solo de la emisión monetaria”.

La Secretaría de Finanzas había difundido que la deuda pública bruta total del Estado nacional ascendió a diciembre del año pasado a U$S 363.362 millones, frente a los U$S 323.065 millones de igual mes del 2019.