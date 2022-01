En el Gobierno prefieren no hablar de candidaturas de cara al 2023

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, dijo que "no es momento de hablar de candidaturas para el 2023" ya que "hay que poner toda la energía en resolver los problemas económicos, laborales y de seguridad que hay", al tiempo que aseguró que el Gobierno quiere "una relación política y normal con la oposición".

En ese sentido, el funcionario sostuvo que "después de cuatro años de un gobierno que aumentó la desocupación, de endeudamiento para fuga, de cierre de Industrias, de un gobierno que gobernó para un pequeño grupo y después de un año de pandemia, sí me parece que el año es positivo".

"Se comenzaron a revertir los números de los últimos cinco años y tuvimos un plan de vacunación histórico", aseguró en dos entrevistas que concedió conjuntamente al diario La Nación y a Clarín y fueron publicadas hoy.

En tanto, al ser consultado sobre su vínculo con el presidente Alberto Fernández, De Pedro dijo que "la relación es normal".

"Tenemos que normalizar las discusiones internas dentro de las coaliciones políticas. La relación es normal, esa es mi respuesta", reiteró el ministro del Interior.

Asimismo, remarcó: "A mí me gusta dar las discusiones en la cara, de frente, decir las cosas que pienso y que veo. Me gusta discutir cara a cara, no hago off para pasar mensajes".

Consultado sobre las afirmaciones del Presidente de realizar una gran PASO para dirimir candidaturas en 2023, De Pedro puso de relieve que "siempre fuimos muy proclives a utilizar ese método de renovación y discusión interna. De hecho, en 2019 teníamos listas para disputar en algunos territorios y nos pidieron que no las presentemos".

"Es un buen método, pero no es tiempo de hablar de elecciones. Estamos terminando un año en el que ya hubo una elección. Hay que asimilar el mensaje, poner el foco en resolver los problemas de la gente", aseveró el funcionario.

Respecto a la posibilidad que la agrupación La Cámpora presente un candidato de cara a esos comicios, el ministro reiteró que "no es momento de hablar de candidaturas, no es momento de hablar de 2023. Ahora hay que focalizarse, hay que poner toda la energía en resolver los problemas económicos, laborales y de seguridad que hay en el país".

"Estamos focalizados, en serio, en ayudar y participar de un gobierno que tiene que resolver muchos problemas. En serio te digo, no existe la discusión hoy sobre el 2023. ¡En serio! Estamos ocupados en bajar la inflación, en generar empleo, en incluir a los excluidos. No adelantamos discusiones", enfatizó.

Sobre la posibilidad de que él vaya a ser candidato presidencial, De Pedro respondió: "Acabamos de tener una elección. No lo escuché nunca. Estamos ocupados en resolver los problemas de la gente. No me mueve el internismo ni me distrae algo que va a suceder dentro de dos años".

Sobre la relación entre el Presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el funcionario dijo que "Alberto comanda la gestión, y Cristina el Senado de la Nación".

"El Poder Ejecutivo es uno solo, comandado por el presidente Alberto Fernández, a mí no me complica en nada la gestión. El Gobierno es uno", afirmó De Pedro.

Consultado sobre la actitud de la oposición de rechazar el Presupuesto 2022 en el Congreso, el funcionario dijo que sintió "desilusión" y dijo que nunca se imaginó que la oposición, "con los actores que están en el bloque de Juntos por el Cambio, iba a votar en contra e iba a dejar a los argentinos sin presupuesto".

"Sigo llamándolos a la reflexión, tienen que hacer memoria. Esta es una primicia: a mí me tocó en 2015, después de perder la elección, ir al Congreso a la primera reunión con Emilio Monzó en la que ellos no tenían el número para reclamar la presidencia de la cámara. Por pedido de Cristina les transmití que entendíamos que por el funcionamiento institucional de la Argentina ellos tenían que presidir las dos cámaras", recordó el ministro.

Dijo que "ese fue el principal gesto institucional que tuvo Cristina con Cambiemos. Hoy (Emilio) Monzó no votó el presupuesto. Los vuelvo a convocar a la reflexión. Soy optimista que la competencia en Cambiemos por ver quién pone más palos en la rueda se tiene que trasformar en una competencia por la positiva. Siguen siendo irresponsables como oposición".

Y añadió: "Nosotros les propusimos a los gobernadores de la oposición reglas de juego que nada tiene que ver con las que aplicaron ellos cuando les tocó gobernar. Con (Horacio) Rodríguez Larreta, con (María Eugenia) Vidal, con los gobernadores, con Máximo Kirchner, con (Sergio) Massa, con el Presidente".

"Les propusimos dejar atrás una lógica de cuatro años donde se hicieron cosas que no se habían hecho en ningún gobierno democrático. La persecución, el apriete. No nos vamos a convertir en lo que son algunos de ellos. Queremos una relación política y normal con la oposición", enfatizó.